Inician las pruebas de cabinas del Transmicable de San Cristobal ¿Cuán entrará en operaciones?

El proyecto de TransMiCable en San Cristóbal entró en su fase final, con el inicio de pruebas de 144 de las 148 cabinas que estarán al servicio de 400.000 personas y permitirán el traslado de 35.000 usuarios por día; es decir, 4.000 usuarios hora-sentido.

En palabras del alcalde mayor Carlos Fernando Galán: “Hoy iniciaron las pruebas en las que 144 cabinas realizarán el recorrido completo, de la estación Senderos de Altamira a la estación La Victoria y, de ahí, al portal del 20 de julio. Ya tiene más de un 90% de avance el proyecto”. En concreto, alcanzó un 90,68%.

¿Cuánto durarán las pruebas de cabinas y cuándo entrará en operaciones el sistema?

La fase de prueba de las 144 cabinas que formarán parte del sistema (las otras cuatro se mantendrán como reserva) se extenderá durante tres semanas, en las que se evaluará su desempeño en condiciones reales para determinar si cumplen o no con los estándares de seguridad y operatividad.

Si todo sale bien, explicó el alcalde Galán, en “agosto debe estar terminada la construcción del cable y en diciembre entrará en operación y estará listo el espacio público alrededor de toda la línea del cable”.

Tiempo de viaje se reducirá drásticamente:

De acuerdo con la secretaria de Movilidad, Claudia Díaz, el TransMiCable de San Cristóbal "es una oportunidad real de cerrar brechas, de conectar territorios y de dignificar la vida de miles de familias. Este sistema no solo reducirá tiempos de viaje; acercará oportunidades, mejorará la calidad de vida y fortalecerá la integración de nuestra movilidad”.

Gracias a la incorporación de nuevas tecnologías, las cabinas, con capacidad para 10 personas, viajarán más rápido en hora pico. Un plus del proyecto que en enero de 2024 registraba un 5,52% de avance y ya superó el 90%. Según la gerente general de TransMilenio, María Fernanda Ortiz:

“Con las mejoras para la operación de esta segunda línea de cable, TransMilenio ofrecerá un sistema de transporte limpio, seguro y rápido, pensado para optimizar los tiempos de desplazamiento de sus más de 400 mil beneficiarios, que ahora pasarán a tener recorridos más cortos, de 45 a solo 10 minutos. Esto significa una transformación real en la calidad de vida de los residentes de San Cristóbal”.