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Obtener la ciudadanía estadounidense se volvería más difícil: el costo subiría bastante

Por medio de un proyecto, este trámite tendría un alza de hasta el 75 %, con precios que superarían los mil dólares.

Estados Unidos.
Estados Unidos. Foto: AFP.

Noticias RCN

junio 25 de 2026
09:42 p. m.
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Hace pocos días, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos propuso ajustar las tarifas que se cobran para los extranjeros que desean obtener la ciudadanía.

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De acuerdo con ABC News, la propuesta aumentaría el valor en un 75 % y entraría a regir 60 días después de la publicación. La iniciativa estará sujeta a comentarios hasta el 24 de agosto.

¿En cuánto se incrementaría?

Si se transforma en normativa, el precio pasaría de 760 a 1.330 dólares, es decir, un aumento de 570 dólares. Además, la tasa para la apelación quedaría en 1.475 dólares, representando un alza de un 77.7 %.

No obstante, se mantendrían las exenciones para miembros activos y veteranos de las fuerzas armadas. El propósito de la iniciativa es alinear las tarifas con los costos de la tramitación de los formularios.

En octubre de 2025, los expertos del Centro Brennan para la Justicia hicieron una radiografía acerca de la naturalización en Estados Unidos. La alarma que encendieron fue que, a partir de las políticas migratorias, miles de personas quedarían en peligro.

La desnaturalización en EE. UU.

La desnaturalización ha sido un fenómeno presente en las últimas décadas. En el estudio se tuvo en cuenta el periodo de 1990 a 2017 y el resultado fue que hubo 11 casos por año, en promedio.

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Si bien una amplia cantidad de estos hechos se dieron por motivos válidos, como tener afinidades neonazis, lo cierto que las políticas de desnaturalización en las administraciones de Barack Obama y la primera de Trump no fueron grandes.

Cabe recordar que, a mediados de abril, The New York Post reveló que el Departamento de Justicia había comenzado el proceso para revocarle la ciudadanía a más de 350 personas naturalizadas.

A pesar de que los motivos radicaban en presuntos nexos con el terrorismo, narcotráfico y demás crímenes; los analistas del Centro Brennan han tenido otro concepto, mencionando, por ejemplo, a los manifestantes pro-Palestina.

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