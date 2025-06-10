Gisèle Pelicot regresa al tribunal en Francia tras la apelación de un hombre acusado por violación

Casi un año después de lograr una sentencia sin precedentes contra 51 hombres por violación y agresión sexual, Gisèle Pelicot volvió este lunes al tribunal de Nimes, en Francia, para enfrentar la apelación interpuesta por uno de los condenados, Husamettin Dogan.

Pelicot, de 72 años, fue recibida entre aplausos por decenas de personas que se acercaron a brindarle su respaldo. Antes de ingresar a la audiencia, la activista saludó con firmeza a quienes la esperaban, en un gesto que reafirma su papel como símbolo de resistencia y lucha feminista a nivel mundial.

"Basta de violaciones" o "Violadores, la vergüenza" se leía en pancartas de personas fuera del tribunal.

Vestida con una chaqueta rosa y sin emitir declaraciones, Gisèle Pelicot ingresó al tribunal de Nimes acompañada por su hijo Florian. En contraste, el acusado, Husamettin Dogan, llegó de forma discreta, cubierto con gorra, mascarilla y gafas oscuras, y apoyado en una muleta, según constató un periodista de AFPTV.

"La audiencia está abierta, pueden sentarse", indicó el presidente del tribunal, Christian Pasta. Unos minutos más tarde, Pelicot se sentó en la sala acompañada por sus dos abogados.

Husamettin Dogan, el hombre que se enfrenta a 20 años de cárcel

Su historia conmocionó al mundo. En diciembre, un tribunal de Aviñón condenó a su exmarido Dominique Pelicot a la pena máxima de 20 años de prisión por drogarla con ansiolíticos entre 2011 y 2020 para dormirla y violarla junto a desconocidos.

Los magistrados también condenaron a 50 de estos hombres a entre 3 y 15 años de prisión. Aunque al principio 17 recurrieron la sentencia, finalmente sólo uno mantuvo su recurso.

Este lunes Husamettin Dogan comparece libre como único acusado ante el tribunal de Nimes. Aunque en diciembre este exobrero fue condenado a 9 años de prisión, ahora se enfrenta de nuevo a 20 años por violación.

La presión sobre este hombre de 44 años será fuerte. A diferencia del primer juicio, se sentará solo en el banquillo de los acusados en un caso con fuerte interés social. Más de 100 periodistas de todo el mundo se acreditaron.

El testimonio de Husamettin Dogan

El único acusado en el proceso de apelación por violar a Gisèle Pelicot, a quien su marido drogaba previamente para dormirla, aseguró este lunes que "nunca" quiso hacerlo al inicio del juicio en Francia.

"Estoy aquí porque nunca quise violar a esta dama a quien respeto. Tengo todo el respeto por ella", explicó Husamettin Dogan, quien comparece libre ante el tribunal de apelación de Nimes, apoyado en un bastón.

Un colectivo feminista se dio cita para darle la "bienvenida" antes del inicio de la audiencia y se anunciaron otras movilizaciones frente al palacio de justicia de Nimes a lo largo del juicio, que debería terminar miércoles o jueves.

Pelicot estará presente en el tribunal para "pasar página" definitivamente, aunque "habría preferido quedarse donde está para concentrarse en su nueva vida y en su futuro", dijo su abogado, Antoine Camus.