Luto mundial en la música: falleció el reconocido salsero Willie Colón

Se confirmó la noticia sobre el fallecimiento del reconocido artista, quien venía atravesando por diferentes problemas de salud.

febrero 21 de 2026
12:10 p. m.
Hay luto a nivel global tras conocerse la trágica noticia de la muerte del músico Willie Colón, salsero nacido en Estados Unidos y de origen puertorriqueño, quien se consolidó como uno de los grandes músicos hispanos en la historia.

La noticia fue confirmada a través de sus redes sociales por su familia, en donde lamentaron lo sucedido, indicado que falleció en la mañana de este 21 de febrero rodeado por su familia.

El comunicado que confirmó la muerte de Willie Colón

"Es con profunda tristeza que anunciamos el fallecimiento de nuestro amado esposo, padre y renombrado músico, Willie Colón. Partió en paz esta mañana, rodeado de su amada familia".

"Aunque lloramos su ausencia, también nos regocijamos con el regalo eterno de su música y los recuerdos queridos que creó, los cuales vivirán por siempre".

"Nuestra familia está profundamente agradecida por sus oraciones y apoyo durante este tiempo de duelo. Pedimos amablemente privacidad mientras navegamos por nuestro duelo".

Así fue la exitosa carrera de Willie Colón

Willie Colón, cuyo nombre completo era William Anthony Colón Román, fue un influyente músico, compositor, trombonista, arreglista y productor estadounidense de origen puertorriqueño que se consolidó como una de las figuras clave de la salsa a nivel mundial.

Nacido en Nueva York en 1950, comenzó su carrera musical a finales de la década de 1960 y pronto se destacó por su distintivo estilo urbano y su virtuosismo en el trombón.

Su carrera despegó trabajando con Héctor Lavoe, con quien formó una de las duplas más emblemáticas de la historia de la salsa, produciendo clásicos como La Murga, Aguanilé y Che Che Colé. Juntos ayudaron a definir el sonido de Fania Records y la salsa neoyorquina, influyendo profundamente en el género durante los años 60 y 70.

Más adelante, Colón colaboró con Rubén Blades, con quien creó el legendario álbum Siembra (1978), uno de los discos de salsa más vendidos de todos los tiempos, con temas inolvidables como “Pedro Navaja” y “Plástico”. Estas producciones lo consolidaron no solo como artista, sino también como pionero de la llamada salsa consciente, incorporando letras con contenido social y político en la música latina.

Además de estas colaboraciones, Colón trabajó con otros grandes como Celia Cruz y cultivó una exitosa carrera como solista con canciones que trascendieron generaciones, entre ellas El gran varón, Idilio, Gitana y Talento de Televisión.

A lo largo de más de cinco décadas de trayectoria, vendió millones de discos, obtuvo múltiples premios y nominaciones, incluyendo un Grammy Latino a la Excelencia Musical en 2004, y se estableció como una figura fundamental en la historia de la música salsa.

