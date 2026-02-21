Trump hizo un nuevo e importante anuncio sobre los aranceles globales: pasarán del 10% al 15%

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que aumentará con efecto inmediato los aranceles globales del 10% al 15%, luego de que la Corte Suprema de Estados Unidos fallara en contra de su anterior programa arancelario.

El alto tribunal, por 6 votos contra 3, determinó que el mandatario se había excedido en sus competencias al imponer una serie de tasas más elevadas con base en una ley de emergencia económica.

Tras esa decisión, Trump anunció inicialmente un arancel general del 10%. Un día después, confirmó que lo elevará al 15%.

Trump aumentó aranceles del 10% al 15%

En una publicación en su red social Truth Social, Trump informó:

Como presidente de los Estados Unidos de América, aumentaré, con efecto inmediato, los aranceles globales del 10% (...) al nivel totalmente autorizado y legal del 15%.

La nueva medida se sustenta en una norma distinta a la utilizada previamente. Se trata de la Sección 122, una disposición que permite imponer aranceles de hasta el 15%, aunque exige aprobación del Congreso si se pretende extender su vigencia más allá de 150 días.

El mandatario señaló que utilizará ese período para trabajar en la emisión de otros aranceles “legalmente permisibles”.

¿Cuál será el impacto?

Según lo anunciado, la administración se apoyará en otras dos leyes que autorizan gravar importaciones de productos o países específicos con base en investigaciones relacionadas con seguridad nacional o prácticas comerciales desleales.

En su mensaje, Trump afirmó que varios países han estado “estafando” a Estados Unidos durante décadas y sostuvo que el aumento al 15% corresponde al nivel máximo permitido por la ley.

En las horas posteriores al fallo de la Corte Suprema, el presidente criticó a los jueces e insistió en que conserva la facultad de imponer aranceles según lo considere oportuno.

Con esta decisión, los aranceles temporales sobre casi todas las importaciones estadounidenses pasan del 10% al 15%, mientras la Casa Blanca busca nuevas herramientas legales para mantener su política comercial.