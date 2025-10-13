Hamás libera a los 20 rehenes israelíes: fin del cautiverio y comienzo del intercambio con el grupo terrorista
La larga espera terminó. Las Brigadas de Al Qasam, brazo armado terrorista de Hamás, completaron este lunes 13 de octubre la entrega de los 20 rehenes israelíes que permanecían con vida en Gaza, como parte del acuerdo de alto el fuego mediado por Estados Unidos y Egipto.
Noticias RCN
06:22 a. m.
La liberación marca un punto clave en el conflicto, mientras Israel inicia la excarcelación de casi dos mil prisioneros palestinos y se preparan operativos médicos y humanitarios para recibir a los liberados.
Los 20 rehenes liberados por Hamás ya están en territorio israelí
En medio de estrictos protocolos de seguridad, los 20 rehenes entregados por Hamás ya se encuentran en territorio israelí. Las fuerzas armadas confirmaron que, tras su llegada, fueron trasladados a la base militar de Reim para una revisión médica inicial. Posteriormente, serán llevados a tres hospitales ubicados en las afueras de Tel Aviv, donde recibirán atención especializada y se reunirán con sus familias.
La operación fue coordinada por la Cruz Roja Internacional y supervisada por autoridades militares y organismos humanitarios, que garantizaron la integridad de los liberados durante el proceso. Con esta entrega, Hamás ya no mantiene a ningún rehén con vida en su poder.
Tel Aviv celebra el fin del cautiverio con emoción y esperanza
Desde primeras horas de la mañana, la llamada Plaza de los Rehenes, en el centro de Tel Aviv, se llenó de banderas, carteles y cánticos de júbilo. Durante dos años, este lugar ha sido el símbolo de las familias que no perdieron la esperanza de ver regresar a sus seres queridos.
Los asistentes portaban pancartas con mensajes como “Un nuevo día se levantará” y “Paz en Israel”, reflejando la mezcla de alivio, emoción y anhelo de estabilidad que vive el país tras una de las crisis más prolongadas de los últimos tiempos.
Israel liberará a casi 1.968 prisioneros palestinos como parte del acuerdo
En reciprocidad al intercambio, Israel liberará a 1.968 prisioneros palestinos, de los cuales 154 serán deportados. Entre los excarcelados se encuentran personas detenidas en Gaza durante los últimos dos años bajo el sistema de “detención administrativa”.
Las primeras liberaciones se realizaron en Ramala, donde cientos de familiares recibieron a los exreclusos entre vítores y pañuelos palestinos. Algunos de ellos fueron vistos haciendo el signo de la victoria antes de abrazar a sus seres queridos.
El acuerdo no solo pone fin al cautiverio de los últimos rehenes israelíes, sino que también abre una oportunidad para reducir la tensión en la región, aunque las heridas del conflicto aún tardarán en sanar.
Hamás entrega también los cuerpos de 28 rehenes fallecidos
Además de los rehenes con vida, Hamás se comprometió a entregar los cuerpos de 28 cautivos fallecidos durante el conflicto. Las autoridades israelíes informaron que los restos serán trasladados al Instituto Forense Abu Kabir para su identificación.
Este gesto, según analistas internacionales, busca reforzar la credibilidad del grupo ante los mediadores y allanar el camino hacia futuras negociaciones humanitarias.