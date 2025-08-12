CANAL RCN
La Solar 2026: Medellín promete dos días de música y más de 35 artistas en escena

El evento se realizará el 2 y 3 de mayo en el Parque Norte de Medellín.

diciembre 08 de 2025
11:07 a. m.
Miles de fanáticos podrán disfrutar del concierto que se celebrará el 2 de mayo en el Complejo Deportivo Atanasio Girardot.

Detalles del concierto La Solar

El festival La Solar prepara un superconcierto para 2026, prometiendo una experiencia “variada, intensa y memorable”. El evento se realizará el 2 y 3 de mayo en el Parque Norte de Medellín, donde reunirá a más de 35 artistas nacionales e internacionales, manteniendo su apuesta por fusionar música electrónica, género urbano y pop latino.

En el cartel destacan figuras como Arcángel, Jowell y Randy, Kapo, Lenny Tavárez y Ovy On The Drums. También se suman Beéle y Kapo, artistas representativos del afrobeat colombiano.

 

Además, habrá invitados especiales como Manuel Medrano, Morat, Junio Zamora y Greeicy, quienes aportarán diversidad musical y distintos estilos al festival.

La organización resaltó que el Complejo Deportivo Atanasio Girardot será “el escenario ideal para que el festival crezca sin límites y para que miles de personas vivan juntas la energía que define a La Solar: libre, diversa, encendida y profundamente latina”.

 

El proceso de adquisición de boletas contará con varias etapas: la preinscripción para fanáticos estará disponible el 3 de diciembre, mientras que la venta exclusiva para este grupo iniciará el 5 de diciembre a las 8:00 a.m.

