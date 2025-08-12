CANAL RCN
Proyecto les daría duro revés a colombianos con ciudadanía estadounidense: hay polémica

Un reciente proyecto ha generado eco. Falta que sea discutido en el Congreso.

Colombia y Estados Unidos.
Colombia y Estados Unidos. Foto: Freepik

diciembre 08 de 2025
08:02 a. m.
Hace algunos días, el senador Bernie Moreno presentó un proyecto que ha sido polémico. Con el nombre de Ley de Ciudadanía Exclusiva, busca hacer un importante ajuste sobre la doble ciudadanía.

La controversia radica en la raíz de la propuesta: prohibir que las personas tengan otra ciudadanía distinta a la estadounidense. En caso de aprobarse, las personas tendrían un año para renunciar a la ciudadanía extranjera o a la estadounidense.

Bernie Moreno propone eliminar la doble ciudadanía

En caso de no hacer el proceso, con el cumplimiento del año, se entendería que hubo una renuncia voluntaria a la norteamericana.

Con base en lo dicho por Moreno, actualmente la ciudadanía extranjera estaría generando conflicto de intereses. Por lo que se buscaría hacer que la estadounidense goce de exclusividad.

Si la normativa se vuelve realidad, habría afectaciones para los naturalizados, hijos de papás y mamás con doble nacionalidad nacidos en Estados Unidos y extranjeros con vínculos conyugales con norteamericanos, entre otros.

Un detalle no menor es que Moreno no nació en Estados Unidos, sino en Bogotá. Sin embargo, a los 18 años obtuvo la ciudadanía estadounidense y renunció a la colombiana.

Desde el Partido Demócrata se ha criticado la iniciativa. Por ejemplo, la presidenta de Demócratas en el Extranjero, Martha McDevitt – Pugh, aseguró que la doble nacionalidad no es una amenaza, sino una ventaja para las personas que viven y aportan en Estados Unidos.

Demócratas cuestionan: “Es inconstitucional”

“Cuestionar la lealtad porque un ciudadano posee otro pasaporte no solo es incorrecto; es un ataque a los millones de estadounidenses cuyas vidas trascienden las fronteras y que contribuyen cada día a la fortaleza”, afirmó.

Además, mencionó la Decimocuarta Enmienda, aprobada por el Senado el 8 de junio de 1866 y ratificada dos años después. Esta le concedió la ciudadanía a las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos.

Los demócratas aseguran que la propuesta va en dirección contraria de la Constitución y representaría una afectación para millones de personas.

