Japón en alerta: tsunami podría golpear la costa tras devastador sismo de magnitud 7,6

Las primeras olas podrían arribar en minutos a zonas portuarias.

Terremoto Japón
Noticias RCN

diciembre 08 de 2025
10:31 a. m.
Japón se encuentra en un escenario de riesgo extremo este lunes luego de que un terremoto de magnitud 7,6 sacudiera violentamente amplias regiones del norte y el este del archipiélago.

RELACIONADO

La fuerza del movimiento obligó a activar de inmediato una alerta de tsunami, ante la posibilidad de que olas de hasta tres metros de altura golpeen la costa del Pacífico.

La Agencia Meteorológica de Japón (JMA) confirmó que el epicentro se ubicó en el océano, a unos 80 kilómetros de la costa de Aomori, a una profundidad de 50 kilómetros, lo que amplificó la sensación del sismo y extendió la alerta a una amplia franja costera.

Fuerte terremoto en Japón de magnitud 7.6

Minutos después de verificarse la magnitud del sismo, las autoridades emitieron una advertencia de tsunami para las prefecturas de Hokkaido, Aomori e Iwate, zonas altamente expuestas a los embates del océano en casos de actividad sísmica.

La cadena pública NHK alertó que la primera ola podría alcanzar áreas portuarias de Aomori e Iwate en poco tiempo, reduciendo a una ventana mínima el tiempo de preparación.

Este anuncio desencadenó un operativo de comunicación de emergencia para instruir a las comunidades que viven cerca de la costa. Residentes, pescadores y trabajadores portuarios recibieron indicaciones de buscar terrenos elevados, alejarse de la línea de playa y evitar ríos, bahías y desembocaduras que pudieran amplificar el impacto del oleaje.

Alerta de tsunami en Japón tras fuerte terremoto

La advertencia de olas de hasta tres metros de altura mantiene en alerta máxima a los municipios del noreste de Honshu, donde las zonas bajas y las infraestructuras costeras podrían enfrentar afectaciones considerables si el mar asciende con la fuerza prevista.

RELACIONADO

Aunque hasta el momento no se han reportado daños inmediatos derivados del sismo, la preocupación radica en el comportamiento del océano en las próximas horas.

De momento, equipos de emergencia monitorean el litoral mientras se registran cambios en el nivel del mar y se evalúa la posible llegada de nuevas ondas expansivas tras el impacto principal.

Por su parte, la JMA continúa analizando el comportamiento sísmico luego de que el movimiento fuese inicialmente reportado como 7,2, antes de ser ajustado a 7,6 tras el análisis de datos.

Otras Noticias

