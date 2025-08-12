Trece presos aparecieron sin vida en una cárcel de Ecuador: ¿qué se sabe?

En horas de la mañana, se registró el hallazgo de trece reclusos muertos dentro de la penitenciaría de Machala, en Ecuador, un establecimiento que se ha convertido en uno de los puntos más críticos de la violencia penitenciaria.

Este penal, situado en la zona costera del suroeste ecuatoriano, ha sido escenario de múltiples matanzas recientes, con un saldo de 44 fallecidos en menos de un mes.

Hallaron trece reclusos muertos dentro de una cárcel en Ecuador

El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad (SNAI) informó el lunes que los cuerpos de los trece internos fueron descubiertos el domingo durante un procedimiento de verificación realizado al interior de la penitenciaría de Machala.

La inspección se activó después de la detonación de un artefacto explosivo en las afueras del penal, un hecho que obligó a la Policía a ingresar para revisar las instalaciones y confirmar la situación de los pabellones.

Hasta el momento, la entidad no ha precisado qué originó las muertes de los reclusos. Solo se ha indicado que el caso se encuentra bajo análisis forense y que se están adelantando las autopsias correspondientes para determinar las causas oficiales.

Se están haciendo las autopsias y procedimientos de rutina para determinar las causas oficiales.

Cárcel de Ecuador lleva más de 40 muertos en un mes

La penitenciaría de Machala ya había sido epicentro de un episodio particularmente violento hace casi un mes, cuando 31 presos fueron asesinados, varios de ellos por asfixia.

Semanas antes, a finales de septiembre, otro ataque entre reclusos dejó 14 fallecidos, incluidos un guardia penitenciario que quedó atrapado en el intercambio.