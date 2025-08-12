CANAL RCN
Internacional

Trece presos aparecieron sin vida en una cárcel de Ecuador: ¿qué se sabe?

El pena en donde fueron hallados los cuerpos ya acumula 44 fallecidos en menos de un mes.

Foto: Freepik

Noticias RCN

diciembre 08 de 2025
09:42 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En horas de la mañana, se registró el hallazgo de trece reclusos muertos dentro de la penitenciaría de Machala, en Ecuador, un establecimiento que se ha convertido en uno de los puntos más críticos de la violencia penitenciaria.

Descubrieron a 'El Zarco', peligroso depredador sexual que acechaba mujeres en el Parque Entrenubes de Bogotá
RELACIONADO

Descubrieron a 'El Zarco', peligroso depredador sexual que acechaba mujeres en el Parque Entrenubes de Bogotá

Este penal, situado en la zona costera del suroeste ecuatoriano, ha sido escenario de múltiples matanzas recientes, con un saldo de 44 fallecidos en menos de un mes.

Hallaron trece reclusos muertos dentro de una cárcel en Ecuador

El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad (SNAI) informó el lunes que los cuerpos de los trece internos fueron descubiertos el domingo durante un procedimiento de verificación realizado al interior de la penitenciaría de Machala.

La inspección se activó después de la detonación de un artefacto explosivo en las afueras del penal, un hecho que obligó a la Policía a ingresar para revisar las instalaciones y confirmar la situación de los pabellones.

Hasta el momento, la entidad no ha precisado qué originó las muertes de los reclusos. Solo se ha indicado que el caso se encuentra bajo análisis forense y que se están adelantando las autopsias correspondientes para determinar las causas oficiales.

Se están haciendo las autopsias y procedimientos de rutina para determinar las causas oficiales.

Cárcel de Ecuador lleva más de 40 muertos en un mes

La penitenciaría de Machala ya había sido epicentro de un episodio particularmente violento hace casi un mes, cuando 31 presos fueron asesinados, varios de ellos por asfixia.

VIDEO | Estos eran los caminos ocultos por donde 'El Zarco' arrastraba a sus víctimas antes de abusarlas
RELACIONADO

VIDEO | Estos eran los caminos ocultos por donde 'El Zarco' arrastraba a sus víctimas antes de abusarlas

Semanas antes, a finales de septiembre, otro ataque entre reclusos dejó 14 fallecidos, incluidos un guardia penitenciario que quedó atrapado en el intercambio.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Terremoto

Japón en alerta: tsunami podría golpear la costa tras devastador sismo de magnitud 7,6

Estados Unidos

Proyecto les daría duro revés a colombianos con ciudadanía estadounidense: hay polémica

Venezuela

María Corina Machado invitó especialmente a cuatro personas para recibir su Nobel de Paz: ¿Quiénes son?

Otras Noticias

Conciertos

La Solar 2026: Medellín promete dos días de música y más de 35 artistas en escena

El evento se realizará el 2 y 3 de mayo en el Parque Norte de Medellín.

Cuidado personal

Beneficios de cantar para la salud de las personas, según especialistas

Aunque desconocidos, los especialistas revelaron algunos de los sorprendentes beneficios que cantar en solitario o en grupo genera.

Energías Renovables

¿Cuánto vale instalar paneles solares en casa? Esto se ahorraría en la factura de energía

Pico y placa

Evite la multa: así está funcionando el pico y placa regional para ingresar a Bogotá este 8 de diciembre

Lionel Messi

Messi eligió sus favoritos para ganar el Mundial 2026: ¿se acordó de Colombia?