Vuelven las lluvias torrenciales a España después de los desastres: ¿habrá otra DANA?

Apenas dos semanas después de las inundaciones catastróficas que causaron al menos 223 muertes, principalmente en Valencia, crecen nuevamente las alertas por otra posible DANA.

Este fenómeno, que corresponde a una depresión aislada en niveles altos, trae consigo lluvias intensas y súbitas, por lo que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha declarado alerta máxima en las provincias de Málaga, en Andalucía, y Tarragona, en el noreste, indicando peligro extremo.

La alerta roja decretada por Aemet señala el potencial de fuertes lluvias y perturbaciones atmosféricas, que podrían dejar entre 120 y 180 litros por metro cuadrado, principalmente en áreas cercanas a la costa, extendiéndose hasta el viernes 15 de noviembre.

Estas acumulaciones ponen en riesgo de desbordamiento al río Campanillas, que atraviesa la ciudad de Málaga. En previsión, el ayuntamiento de Málaga ha ordenado el desalojo de viviendas ubicadas a lo largo de la ribera del río, especialmente en el barrio que lleva el mismo nombre.

En paralelo, en la región de Valencia, las lluvias intensas también están pronosticadas en zonas que aún intentan recuperarse del desastre del 29 de octubre.

La acumulación de barro solidificado ha bloqueado alcantarillas y sistemas de drenaje, aumentando el riesgo de nuevos desbordamientos. De hecho. vecinos de Valencia, ya agotados tras semanas de limpiezas, temen que la situación pueda agravarse.

Carlos Moltó, residente de Picanya, comentó a la televisión regional valenciana A Punt:

Ya perdimos los coches, ya perdimos la mayor parte de la casa, y los puestos de trabajo no los tenemos tampoco. Entonces, no hay nada que perder ya, no tenemos mucho que perder.