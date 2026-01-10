Helicóptero de evacuación médica se accidentó y cayó al mar frente a California: hay dos muertos

Un helicóptero utilizado para evacuaciones médicas se precipitó al mar este miércoles poco después de despegar de la isla Santa Catalina, frente a la costa de Los Ángeles, California. El accidente dejó, de manera preliminar, dos personas fallecidas, dos heridas y una desaparecida.

Helicóptero de evacuación médica se estrelló en California

La emergencia ocurrió alrededor de las 7:53 p. m., hora local, cuando la aeronave se dirigía desde la isla hacia el continente. Equipos de emergencia del condado de Los Ángeles fueron desplegados para atender el accidente y adelantar las labores de búsqueda y rescate.

Janice Hahn, dirigente del condado de Los Ángeles, confirmó el hecho a través de una publicación en X, en la que señaló que un helicóptero de evacuación médica que había salido de la isla Catalina se había estrellado poco después del despegue.

Las autoridades activaron un operativo para localizar a todas las personas que viajaban en la aeronave.

Jonathan Torres, ingeniero del Departamento de Bomberos del condado de Los Ángeles, informó a la cadena KTLA que cuatro de los cinco ocupantes habían sido encontrados. Dos de ellos fueron trasladados a hospitales del continente y permanecían en condición estable.

En el lugar del accidente, los equipos de emergencia confirmaron además el fallecimiento de otras dos personas. Una quinta persona continuaba desaparecida mientras avanzaban las labores de búsqueda.

La isla Santa Catalina está ubicada frente a la costa del sur de California, aproximadamente a 35 kilómetros de la zona portuaria de Los Ángeles.

La compañía REACH Air Medical Services confirmó a medios locales que uno de sus helicópteros estuvo involucrado en el accidente. La empresa presta servicios de transporte y evacuación médica mediante aeronaves en diferentes zonas de Estados Unidos.

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El hecho vuelve a poner bajo atención los accidentes que involucran helicópteros de esta compañía. En octubre de 2025, una aeronave de REACH Air Medical Services se estrelló en una autopista de California cuando transportaba a tres personas. Las tres resultaron gravemente heridas y una de ellas murió posteriormente como consecuencia de las lesiones.

Por ahora, las autoridades mantienen las operaciones de búsqueda y rescate para establecer el paradero de la persona que continúa desaparecida y avanzar en la investigación que permita determinar las causas del accidente.