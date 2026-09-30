Resultado Super Astro Luna hoy, 30 de septiembre: número y signo ganador del sorteo

Septiembre se despide con cuatro casillas todavía vacías. Durante todo el mes, cada noche del Super Astro Luna fue dejando una combinación diferente en el histórico del juego.

Este miércoles llegará la última: será el resultado encargado de cerrar oficialmente septiembre y dejar preparada la secuencia para los sorteos de octubre.

No habrá una condición especial por tratarse del último día del mes. Además, tampoco existe una cifra reservada para cerrar el calendario.

Será simplemente una nueva extracción, independiente de las anteriores, que comenzará a las 10:50 de la noche.

¿Será que usted será uno de los ganadores? Descubra el resultado exacto aquí en Noticias RCN.

Resultado del Super Astro Luna hoy 30 de septiembre de 2026

Después del movimiento de las balotas, la combinación ganadora en el Super Astro Luna de este 30 de septiembre fue la siguiente:

Número: XXXX.

Signo: XXXX.

La programación del Super Astro identifica la jornada de este miércoles como el sorteo 8259 de Luna, correspondiente al acta 5958.

El último resultado de septiembre abrirá paso a un nuevo registro mensual en el Super Astro Luna

Cuando termine la extracción, el número pasará inmediatamente de ser una novedad a convertirse en parte del histórico del Super Astro.

Ese archivo permite consultar los resultados correspondientes a jornadas anteriores, pero cumple una función principalmente informativa: muestra qué ocurrió en cada sorteo y permite ubicar una combinación por fecha.

El cambio de mes no establece una relación entre esas cifras y las que aparecerán después.

El Super Astro es un juego de suerte y azar y cada nueva extracción entrega su propio resultado. Por eso, que determinado número o signo haya aparecido varias veces durante septiembre no significa que tenga que repetirse —o desaparecer— al comenzar octubre.

Este contenido fue creado con ayuda de una inteligencia artificial y revisado por un periodista.