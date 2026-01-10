¿Vieja tensión entre James y Teófilo? Carlos Antonio Vélez habló de un episodio en 2015

James Rodríguez y Teófilo Gutiérrez protagonizaron un fuerte cruce en el partido entre Nacional vs. Junior. La escena recordó su etapa juntos en la Selección Colombia y puso sobre la mesa un supuesto antecedente ocurrido durante la Copa América 2015.

Atlético Nacional derrotó 3-1 a Junior en el Atanasio Girardot, pero una de las imágenes que dejó el partido estuvo lejos de los goles.

Los dos futbolistas que compartieron durante años en la Selección Colombia, protagonizaron un encontrón durante el compromiso y tuvieron un cara a cara en el segundo tiempo.

La escena llamó especialmente la atención por la historia que ambos tienen con la camiseta de la Selección Colombia y porque ahora se enfrentaron como capitanes de Nacional y Junior.

¿Qué pasó entre James y Teófilo durante el partido?

Uno de los momentos más tensos ocurrió en el segundo tiempo, cuando James se disponía a cobrar una pelota quieta.

Teófilo le tiró el balón al jugador de Nacional y, posteriormente, ambos comenzaron a intercambiar palabras. Las cámaras registraron el cara a cara y varios futbolistas tuvieron que acercarse para evitar que la situación pasara a mayores.

La situación generó comentarios precisamente por el pasado que comparten. James y Teófilo fueron compañeros en la Selección Colombia y estuvieron juntos en el Mundial de Brasil 2014, donde la Tricolor llegó hasta los cuartos de final.

¿Qué pasó con James y Teófilo en la Copa América 2015?

Durante la transmisión del partido, Carlos Antonio Vélez aseguró que el enfrentamiento tendría una historia anterior y recordó un episodio ocurrido en la Copa América de Chile 2015.

Eso tiene una historia secreta, ¿la saben ustedes? En el 2015, en la Copa América, el día del 0-0 con Argentina. ¿Se acuerda? Pékerman puso de volante de marca a James y ese día, entonces, Argentina nos estaba dando un baile y parece que James habló con Pékerman", mencionó Carlos Antonio Vélez.

El comentarista recordó que existe una historia con el partido que Colombia disputó contra Argentina en los cuartos de final de aquel torneo.

En ese partido, Colombia empató 0-0 y terminó eliminada en los penales. James jugó los 90 minutos, mientras Teófilo Gutiérrez fue sustituido al minuto 24 por Edwin Cardona.

Durante este encuentro, Argentina estaba imponiendo condiciones en el mediocampo y Pékerman decidió retirar a un delantero para sumar un volante.

La versión mencionada por Vélez durante la transmisión apunta a que James habría hablado con Pékerman en medio de aquella situación para modificar la alineación y por ello, el supuesto disgusto de Gutiérrez al ser sustituido.