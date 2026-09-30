Tras dos siglos, una mujer será ejecutada en Estados Unidos. ¿De qué está acusada?

La Corte Suprema de Estados Unidos autorizó este miércoles 30 de septiembre que Tennessee proceda con la ejecución de Christa Pike, de 50 años, quien se convertiría en la primera mujer ejecutada en ese estado en 200 años. Fue condenada por asesinar a su compañera de escuela Colleen Slemmer enn 1995.

El Departamento de Correccionales de Tennessee informó la ejecución sería mediante inyección letal en la institución de máxima seguridad Riverbend en Nashville.

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La decisión de la Corte Suprema, adoptada por 6 votos a favor y 3 tres en contra, levantó una suspensión temporal que había sido concedida por un panel de tres jueces del Tribunal de Apelaciones del Sexto Circuito. Los jueces habían ordenado una breve suspensión para evaluar el argumento de Pike de que las evidencias sobre el abuso sexual que sufrió en su infancia no fueron adecuadamente consideradas durante su sentencia.

También el gobernador Bill Lee había rechazado el lunes la petición de clemencia de Pike, quien sería la única persona en la era moderna de la pena capital estadounidense en ser ejecutada en Tennessee por un crimen cometido siendo adolescente.

También Pike es actualmente la única mujer en el 'corredor de la muerte' de Tennessee y fu condenada en agosto de 2001 por intento de asesinato en primer grado tras agredir a otra reclusa.

¿Cómo fue el asesinato por el que Christa Pike será ejecutada en Estados Unidos?

En enero de 1995, Pike, junto a su novio de 17 años Tadaryl Shipp y una tercera acompañante, atrajo hacia un área boscosa a Colleen Slemmer, de 19 años y compañera en su centro vocacional Job Corps de Knoxville, donde la torturaron y asesinaron.

El brutal asesinato incluyó tallar la forma de un pentagrama en el pecho de la víctima y tomar un fragmento de su cráneo como recuerdo del crimen. El testimonio del juicio indicó que Pike veía a Slemmer como rival por el afecto de su novio.

Pike y Shipp fueron condenados por asesinato en primer grado. Ella recibió la pena de muerte, mientras que su novio fue sentenciado a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional.

Mientras tanto, Shadolla Peterson, quien actuó como vigilante , testificó para la Fiscalía y recibió libertad condicional.

¿Qué dice la defensa de la mujer que será ejecutada en Tennessee?

Los abogados hicieron una petición de 226 páginas solicitando cambiar su pena de muerte por cadena perpetua sin libertad condicional. Argumentaron su historia como víctima infantil de violencia, negligencia y abuso sexual, incluyendo dos violaciones a los 11 y 17 años. También citaron diagnósticos de trastorno bipolar y estrés postraumático.

"La niña de 18 años que sufría enfermedad mental severa y trauma casi debilitante ya no existe. Christa es una mujer arrepentida de 50 años que entiende sus acciones, recibe tratamiento adecuado para su enfermedad mental y guía a otras mujeres encarceladas", señaló la defensa.

Entre tanto, May Martinez, madre de la víctima, expresó su apoyo a la ejecución.