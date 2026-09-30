VIDEO | Así se ve ‘Diddy’ Combs en prisión: vive rodeado de lujos con gente que hace lo que pide

El 3 de octubre de 2025, la justicia condenó al reconocido rapero y productor Sean ‘Diddy’ Combs a cuatro años y dos meses de prisión (50 meses) tras ser hallado culpable por el delito de trata de personas con fines de prostitución.

El artista quedó absuelto por los delitos de asociación ilícita y tráfico sexual, lo que permitió que no lo condenaran con cadena perpetua. Aunque le negaron la libertad bajo fianza.

¿Cuándo saldrá ‘Diddy’ de la cárcel?

Este caso, considerado uno de los más mediáticos en el último tiempo en Estados Unidos, tuvo como punto de partida el 16 de noviembre de 2023, cuando Casandra Ventura, conocida como Cassie, demandó al rapero por hechos de maltrato físico que sucedieron cuando eran pareja.

La mujer aseguró ser víctima de comportamientos violentos y abuso sexual, inclusive siendo obligada de tener relaciones con otros hombres mientras ‘Diddy’ grababa. Si bien a los pocos días llegaron a un acuerdo, su testimonio dio pie para que se conocieran otras acusaciones.

La extensa cantidad de demandas fueron agrupadas y el juicio duró siete semanas, llevándose los reflectores de la prensa estadounidense. El 16 de septiembre de 2024, Combs fue capturado y desde ese momento ha permanecido tras las rejas.

Video de ‘Diddy’ utilizando el celular

El 8 de mayo de 2028 es, quizás, la fecha clave del proceso, debido a que sería el día en el que el artista cumpla con su condena. Un dato no menor es que a finales de octubre de 2025, lo trasladaron de la prisión de Brooklyn al centro Fort Dix en Nueva Jersey.

NBC News reveló en exclusiva cómo está siendo la vida del rapero en la cárcel y publicó un video que sería la primera imagen que se conoce después de más de tres años.

De acuerdo con el medio de comunicación norteamericano, Combs vive con lujos, debido a que cuenta con personas que le cocinan y adecuan su celda con la limpieza o tendiendo la cama, entre otras acciones a cambio de altas sumas de dinero. Por si fuera poco, alguien le da masajes.

Sumado a ello, se supo que estaría utilizando celulares de contrabando para consumir contenido sexual que le envía una de sus exnovias. También tendría acceso a alcohol, sustancias y antidepresivos.