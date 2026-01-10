‘Los Satanás’ cobraron extorsión a taxista en Soacha, lo grabaron y asesinaron a tiros

Un taxista de nacionalidad venezolana, de 33 años, fue asesinado en horas de la tarde de este 30 de septiembre en el sector de Ciudad Verde, en Soacha, en un a manos de ‘Los Satanás’.

Los sicarios, quienes se movilizaban en una motocicleta de color blanco, grabaron el ataque con un celular antes de disparar siete veces contra la víctima, a plena luz del día, en vía pública.

El taxista se encontraba parqueado, en el puesto del conductor, cuando los asesinos se acercaron al vehículo, lo amenazaron y en cuestión de segundos perpetraron el ataque.

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‘Los Satanás’ grabaron el asesinato de un taxista que extorsionaban

La Policía de Soacha informó que la víctima se encontraba al volante de su vehículo de servicio público cuando fue interceptado por dos sujetos.

De acuerdo con la información recopilada preliminarmente, la víctima, un ciudadano de nacionalidad venezolana, de 33 años, se movilizaba en un vehículo de servicio público tipo taxi, cuando habría sido interceptado por dos sujetos que se desplazaban en una motocicleta de color blanco, quienes atentaron contra su integridad y posteriormente emprendieron la huida.

Un equipo especializado de la Sijín y de la seccional de inteligencia policial se encuentra adelantando la verificación y análisis de cámaras de circuito cerrado de televisión ubicadas en el sector.

Buscan obtener elementos materiales probatorios que permitan avanzar en el esclarecimiento del hecho y la identificación de los responsables.

Crimen del taxista estaría relacionado con extorsiones

Las autoridades investigan si el homicidio podría estar relacionado con amenazas previas por extorsión, un delito que tiene en jaque a Soacha.

Este tipo de crímenes se ha incrementado en la zona, afectando especialmente a conductores de servicio público que son víctimas de bandas criminales que operan en el municipio.

Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para que proporcione información a través de las líneas oficiales que pueda contribuir a la captura de los asesinos. Cualquier dato sobre los sicarios o el paradero de la motocicleta blanca utilizada en el crimen podría ser clave para resolver el caso.