Hermana de James Rodríguez hizo contundente llamado al defender a la fanaticada ARMY de BTS

BTS ya está en Bogotá y miles de fanáticos se encuentran a la espera de poder ver a la banda que, al día de hoy, es considerada como la más famosa e importante de la actualidad.

La comunidad ARMY ha tenido un papel fundamental durante este movimiento, pues las fanbases en Colombia ya han logrado un masivo movimiento en pro del bienestar tanto de la banda como de la multitudinaria comunidad que, durante las próximas horas, se tomará la capital.

Sin embargo, miles de seguidores de la agrupación surcoreana ya han denunciado, desde el mes de abril, la imposibilidad de conseguir boletos para las dos fechas que se realizarán en el Campín. Ante esta situación, figuras públicas como Juana Valentina, hermana del futbolista James Rodríguez, se pronunció en redes sociales al salir en defensa de la fanaticada.

¿Qué dijo la hermana de James Rodríguez?

Juana Valentina ha logrado tener una amplia exposición en redes sociales desde que tan solo era una pequeña. Pero más allá de compartir contenidos relacionados con su hermano, la mujer se ha proclamado como una verdadera fanática de BTS.

Por esto, frente a la amplia polémica que se ha desatado por la venta de entradas para el show, Juana Valentina no dudó en romper el silencio para defender a su comunidad ARMY.

Según la mujer, miles de fanáticos perdieron la posibilidad de asistir al encuentro al enfrentarse a la reventa de boletos que incluso llegaron a triplicar los precios originales.

Pese a que la tiquetera encargada se pronunció desde que la boletería salió a la venta a inicios del 2026, la reventa de las entradas se ha convertido en una de las principales problemáticas ante los shows multitudinarios que se realizan en el país.

Así mismo, la famosa aseguró su inquietud con que varias marcas opten por hacer activaciones con creadores de contenido por encima de la fanaticada ARMY.

“Creo que ARMY tiene el derecho de sentirse frustrado y de querer que existan más posibilidades para que las personas que llevan años esperando esto también puedan vivir la experiencia. Y si hay algo que me gustaría que pasara, en vez de convertir esto en una pelea entre ARMY versus creadoras de contenido, es que existieran más espacios para que el fandom también se sienta tenido en cuenta”, aseguró la mujer.

Aunque Juana aseguró que es creadora de contenido y trabaja con marcas, manifestó que también pertenece al fandom y su objetivo es apoyarlo.

“Honestamente no creo que tengamos que decidir quién merece o no estar ahí porque para una marca una boleta puede significar parte de una estrategia de crecimiento, pero para una ARMY esa misma boleta puede significar años y años de espera”, añadió.

Petición de la comunidad ARMY

Por otro lado, las fanbases de ARMY en el país ya han hecho un contundente llamado a medios de comunicación y demás fanáticos a no divulgar información relacionada con la ubicación, estadía y demás movimientos de los integrantes de la banda.

Dentro de las exigencias de la comunidad se encuentran: no compartir, reenviar ni comentar información que revele en dónde se encuentra el grupo, no acudir al aeropuerto, hotel ni a lugares donde se presuma que se encuentren, respetar su tranquilidad ni reportar en plataformas la información privada de la agrupación.