Hijo del “El Chapo” Guzmán se declara culpable en los Estados Unidos: es el segundo desde el 2024

Joaquín Guzmán López, uno de los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán, marcó un nuevo rumbo en su situación legal al declararse culpable, este lunes, de tráfico de drogas y participación en una organización criminal ante una corte federal en Chicago.

Su confesión fue directa incluso cuando la jueza Sharon Johnson Coleman le preguntó a qué se dedicaba: “Tráfico de drogas”, una respuesta que provocó risas en la sala, según reportó el Chicago Tribune.

El acuerdo de culpabilidad establece que el acusado, de 39 años, deberá enfrentar un mínimo de diez años de prisión por integrar una organización criminal. La condena por narcotráfico podría llegar a cadena perpetua, aunque el juez tiene margen para reducirla si Guzmán López cumple con su compromiso de “cooperar plena y sinceramente en cualquier asunto que le sea requerido”.

En esa línea, el fiscal federal adjunto Andrew Erskine adelantó que la fiscalía solicitará una pena menor a la perpetua debido a su cooperación continua.

Joaquín Guzmán habría obligado al “Mayo” Zambada a viajar con él para mejorar su situación con la justicia estadounidense:

Su admisión de culpa llega un año y cuatro meses después de su arresto en Texas, a donde llegó en una avioneta privada acompañado de Ismael “Mayo” Zambada, considerado uno de los capos más influyentes del cartel de Sinaloa.

El caso dio un giro inesperado cuando Guzmán López reconoció por primera vez que él mismo había organizado el secuestro de Zambada: fingió necesitar su ayuda para resolver una disputa, tras lo cual varios cómplices “esposaron a Zambada, le pusieron una bolsa en la cabeza y lo condujeron al aeródromo”.

Según dijo, actuó “con la esperanza” de obtener indulgencia del gobierno estadounidense. Washington ha negado haber participado en este plan.

Dos hermanos en la cárcel y otros dos prófugos ¿Quiénes eran Los Chapitos?

La declaración de este lunes se suma a la de su hermano Ovidio Guzmán López, quien en julio pasado se declaró culpable en Nueva York tras su extradición en 2023. Ambos, junto con los hermanos Archivaldo y Jesús Guzmán Salazar —por ahora prófugos—, son señalados de continuar las actividades del cartel encabezado por su padre, actualmente preso en Colorado cumpliendo cadena perpetua desde 2019.

Documentos judiciales detallan que “Los Chapitos” introdujeron a Estados Unidos cargamentos de cocaína, metanfetamina, marihuana y otras drogas, y que “sobornaron a funcionarios públicos corruptos” además de “provocar, amenazar y cometer asesinatos, secuestros, agresiones y golpizas” contra autoridades, rivales y miembros de su propio grupo. Washington también acusa al cartel de traficar fentanilo, que ha causado decenas de miles de muertes por sobredosis en los últimos años.