Maduro ya superó a Pablo Escobar y al 'Chapo' Guzmán, según exalcalde de Caracas: reveló detalles

En un momento de alta tensión entre Venezuela y Estados Unidos, las acusaciones contra el régimen de Nicolás Maduro por su supuesta implicación en el narcotráfico alcanzaron un nuevo nivel de gravedad.

En una reciente entrevista, Antonio Ledezma, exalcalde de Caracas, emitió una contundente declaración que sacudió el panorama político.

Exalcalde de Caracas dijo que Maduro ya superó a Pablo Escobar y al 'Chapo' Guzmán

Según el exmandatario, en entrevista con EsRadio, Nicolás Maduro ha logrado lo que criminales de la talla de Pablo Escobar y el "Chapo" Guzmán nunca pudieron: consolidar un imperio ilícito desde el poder del Estado.

Lo que no hizo Pablo Escobar en Colombia, que fue instalarse en el poder, ni lo que hizo el “Chapo” Guzmán en México, lo ha hecho Maduro. El cartel de los Soles tiene como despacho el Palacio de Miraflores y por eso las instituciones están penetradas.

Las autoridades norteamericanas, que han elevado la recompensa por la captura de Maduro a 50 millones de dólares, lo señalan como el cabecilla del llamado "Cartel de los Soles", una red criminal que facilita el envío de drogas a Estados Unidos y Europa.

Manejan el control aéreo, los radares, los puntos de control y eso es lo que representa una amenaza, no solo para Estados Unidos, sino también para el hemisferio.

Ledezma profundizó en esta acusación, argumentando que, a diferencia de los narcotraficantes tradicionales, el régimen de Maduro utiliza el Palacio de Miraflores como base de operaciones, lo que le otorga un poder sin precedentes para manejar los negocios ilícitos.

¿Cómo actúa Nicolás Maduro, según exalcalde de Caracas?

Según el exalcalde, el poder de gobernar ha permitido que el régimen se infiltre en todas las esferas del Estado.

Esto le permite manejar y controlar la logística del narcotráfico con una eficiencia que Pablo Escobar en Colombia o el "Chapo" Guzmán en México nunca tuvieron.

Ledezma denunció que el auge del tráfico de drogas en el mundo está directamente relacionado con la facilidad con la que la cocaína colombiana, especialmente la proveniente de cultivos de coca que han aumentado en los últimos años, pasa a través de Venezuela.

RELACIONADO Estados Unidos emitió una alerta a sus ciudadanos por tensión con Venezuela

Ledezma también afirmó que el régimen de Maduro mantiene vínculos directos con grupos armados en Colombia, como el ELN y la "Segunda Marquetalia".

Esta alianza criminal, combinada con el control sobre los radares, el espacio aéreo y los puntos de control, convierte a Venezuela en una amenaza para toda la región.