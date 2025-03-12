Revelaron imágenes del imperio de Epstein: así lucían las propiedades en donde obligaba a menores a prostituirse

El escándalo alrededor de Jeffrey Epstein, el financista condenado por delitos sexuales y vinculado durante décadas a figuras poderosas de Estados Unidos, volvió a cobrar fuerza en el Congreso.

Legisladores demócratas publicaron un paquete de imágenes que muestra el interior y los alrededores de las propiedades que Epstein mantenía en la isla de Little Saint James, en las Islas Vírgenes Estadounidenses.

RELACIONADO Adolescente fue atacado y asesinado mortalmente por una leona en su visita a un zoológico

Allí, según las investigaciones, habrían sido llevados menores de edad para ser explotados sexualmente.

Aunque el nuevo material no aporta revelaciones sustanciales sobre un caso que por años ha estado rodeado de polémicas, sí intensifica la exigencia para que se abra al público el conjunto de archivos que el gobierno Trump mantuvo bajo reserva durante meses, pese a la presión del Congreso y de su propio partido.

Revelan fotos de las propiedades de Jeffrey Epstein

Los 14 videos y fotografías publicados capturan con detalle distintos sectores de la propiedad caribeña de Epstein, conocida durante años como su “isla privada”.

En las imágenes se aprecian habitaciones, muros, zonas de paso y espacios interiores que, según las autoridades, formaron parte del escenario donde el delincuente sexual habría obligado a menores a prostituirse.

Uno de los registros más comentados contiene una imagen de un tablero con palabras como “engaño”, “poder”, “verdad” y “política”, dispuestas de manera que han generado interpretaciones sobre la atmósfera ideológica o simbólica que rodeaba a Epstein en ese lugar.

Foto: Committee on Oversight and Government Reform

A pesar de que las imágenes no revelan nuevos componentes sobre la operación criminal, sí reactivan interrogantes sobre el manejo que la administración Trump dio a los archivos relacionados con el caso.

¿Qué pasará con los archivos de Epstein?

Durante meses, el expresidente se resistió a la divulgación de todo el material recopilado por el Departamento de Justicia en años de indagaciones.

Sin embargo, el 19 de noviembre, Trump cedió ante la presión directa del Congreso, incluso de miembros de su propio partido, y firmó una legislación que obliga a liberar parte de esos documentos.

La publicación efectiva de los archivos sigue rodeada de incertidumbres, ya que las autoridades podrían alegar que ciertas piezas deben mantenerse ocultas para proteger procesos que continúan vigentes.