Hijo del presidente de EE. UU. se declaró culpable de evasión fiscal en California

Hunter Biden, hijo del presidente de Estados Unidos Joe Biden, se declaró culpable de evasión fiscal ante una corte de Los Ángeles, evitando así un proceso que podría haber divulgado detalles sórdidos de su vida privada.

RELACIONADO Un marino estadounidense fue retenido en Venezuela mientras estaba de viaje

Hunter Biden, de 54 años, dejó de pagar 1,4 millón de dólares en impuestos durante la década pasada, dedicándose en cambio a gastar en una vida de lujos, que incluyó trabajadoras sexuales y adicción a las drogas.

Un tribunal de Los Ángeles se preparaba este 5 de septiembre para seleccionar el jurado cuando la defensa de Biden sorprendió anunciando que su cliente estaba dispuesto a declararse culpable de los nueve cargos por delitos fiscales, en un intento de llegar a un acuerdo con la Fiscalía que le permitiera evitar el juicio, y la cárcel.

Pero la Fiscalía no aceptó la oferta, y Biden optó por declararse culpable, evitando el juicio.

Biden, quien fue declarado culpable en otro juicio este año en Delaware por mentir sobre su consumo de drogas para adquirir un arma de fuego, dijo, de acuerdo con medios estadounidenses, que tomó la decisión para "ahorrarles esto" a sus familiares.

"Fui a juicio en Delaware sin darme cuenta de la angustia que eso le causaría a mi familia, y no les haré pasar de nuevo por eso", dijo Biden en el comunicado.

El mencionado proceso, por el cual aguarda una sentencia que puede ser de hasta 25 años de prisión, trajo a colación su extravagante estilo de vida, el derrumbe de su matrimonio y su gran consumo de crack.

De seguir adelante con el proceso por evasión fiscal en California, Biden corría el riesgo de que salieran a flote detalles sórdidos de su vida privada, de los cuales su familia, incluyendo el presidente, ha estado al tanto durante largo tiempo.

"Por todo lo que les he hecho pasar a lo largo de los años, puedo ahorrarles esto, así que he decidido declararme culpable", agregó Biden quien señaló a la Fiscalía de estar enfocada en deshumanizarlo por su período de adicción y no en hacer justicia.

El juez Mark Scarsi fijó el 16 de diciembre como fecha para dictar la sentencia de California que podría ser de hasta 17 años de cárcel, además de una multa por hasta un millón de dólares.

Joe Biden podría conmutar su pena con un perdón presidencial, pero el mandatario ha sido enfático al decir que no haría algo así.

"Sigue siendo un 'no'", dijo este jueves la portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre.

"Sobrevivir"

Su defensa argumentaba que la evasión de impuestos fue un descuido en medio de una vida caótica, debido a la adicción a las drogas y al trauma de perder a su hermano Beau, quien falleció por un tumor cerebral en 2015.

Algo que Biden defiende en el comunicado divulgado este jueves. "Cuando era adicto, no pensaba en mis impuestos, sino en sobrevivir", escribió.

Hunter Biden pagó sus deudas con el fisco, así como las multas.

Para evitar el juicio y la cárcel, el año pasado intentó sellar un acuerdo con la justicia que no se concretó.

Deste entonces intentaba llegar a otro acuerdo, y su oferta de este jueves era su última apuesta.

Hunter Biden ha sido blanco habitual de los opositores de su padre, quienes han tratado -sin pruebas- de presentar a la familia como un grupo de delincuentes que obtuvo poder y riquezas gracias a la carrera política del actual presidente.

La renuncia de Joe Biden a seguir en la campaña por la reelección hizo perder el interés en la controversia sobre su hijo, ahora que los republicanos tienen que enfrentarse con la vicepresidenta Kamala Harris.

Hunter Biden, un abogado formado en Yale y convertido en pintor, vive en la costera Malibú, y dice que dejó las drogas y el alcohol desde 2019.