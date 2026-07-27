Hombre apuñaló con dos cuchillos a tres mujeres en París: un policía fuera de servicio lo detuvo

Este lunes 27 de julio en la Porte de Clichy, en el noroeste de París, un hombre atacó con dos cuchillos de cocina a tres mujeres.

El hecho ocurrió aproximadamente a las 11:30 de la mañana y generó una reacción de las personas que se encontraban en la zona.

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De acuerdo con las autoridades, el sospechoso fue detenido poco después del ataque gracias a la intervención de un policía que se encontraba fuera de servicio.

Tres mujeres fueron atacadas con cuchillo por un hombre Francia

Según el relato de testigos, el hombre caminaba por la zona portando dos cuchillos cuando, de manera repentina, habría atacado a tres mujeres.

Kheira Dellabed, una camarera de 54 años que trabaja en un restaurante cercano, aseguró que observó el momento en el que el hombre comenzó a agredirlas.

De repente, vimos a un señor pasar con dos cuchillos, apuñaló a tres personas.

De acuerdo con la testigo, un joven que llevaba una maleta de mano reaccionó y golpeó al sospechoso hasta que logró derribarlo.

Posteriormente, un trabajador de un restaurante cercano habría utilizado una silla para inmovilizarlo mientras llegaban las autoridades.

Capturaron al hombre que habría apuñalado a tres mujeres en Francia

El hombre fue reducido rápidamente por las personas que se encontraban en el lugar. Poco después, un policía que estaba fuera de servicio intervino y ayudó a controlar la situación.

El ministro del Interior francés, Laurent Nuñez, confirmó que la detención fue realizada con la participación de este agente.

El alcalde del distrito XVII de París, Geoffroy Boulard, destacó la reacción del policía y de los transeúntes, a quienes elogió por su “sangre fría” frente a la emergencia.

Tras el ataque, las autoridades establecieron un perímetro de seguridad en la zona.

¿Cuál es el estado de salud de las víctimas?

Las tres mujeres heridas tienen 19, 24 y 36 años. Según el ministro del Interior, ninguna de ellas se encuentra en peligro de muerte.

Sin embargo, dos de las víctimas permanecen en estado crítico, mientras que la tercera sufrió heridas leves.

Además, una de las mujeres está embarazada, según informó el alcalde del distrito.

¿Qué se sabe sobre el motivo del ataque?

Por ahora, las autoridades no han establecido con claridad cuál habría sido la motivación del agresor.

El ministro del Interior pidió prudencia frente a las primeras versiones, debido a las “declaraciones incoherentes” que habría entregado el sospechoso.

Su identidad tampoco había sido confirmada de inmediato y por eso la investigación deberá establecer qué ocurrió exactamente antes del ataque y cuáles fueron las razones que llevaron al hombre a agredir a las tres mujeres.