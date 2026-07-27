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Figura y capitán de la Selección Colombia visitó la casa del presidente Abelardo de la Espriella: video

El presidente electo reveló detalles de la visita en sus redes sociales.

Foto: AFP.

Noticias RCN

julio 27 de 2026
12:31 p. m.
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Tras la culminación del Mundial 2026, Luis Díaz regresó a Colombia y las últimas horas estuvo visitando a Abelardo de la Espriella, el nuevo presidente electo.

El extremo guajiro asistió a la vivienda del mandatario en compañía de sus hijos y de su esposa y no solo mantuvo una conversación con él y sus familiares, sino que también se tomó un tiempo para firmar un par de camisetas.

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Además, en su cuenta de Instagram, Abelardo de la Espriella no solo elogió a 'Lucho', sino que detalló qué había sido lo más significativo del encuentro y le hizo una promesa al deporte.

¿Cuál fue el mensaje del presidente electo de Colombia? Descubra los detalles aquí en Noticias RCN.

Este fue el pronunciamiento de Abelardo de la Espriella tras la visita de Luis Díaz

Junto a un video en el que se mostró cómo fue la estadía de Luis Díaz en la casa de Abelardo de la Espriella, el presidente escribió las siguientes palabras:

"Hoy abrí las puertas de mi casa para recibir con enorme alegría a Luis Díaz y a su hermosa familia. Fue un encuentro lleno de afecto, sencillez y esa cercanía que caracteriza a quienes, sin olvidar sus raíces, llevan el nombre de Colombia a lo más alto del mundo. 'Lucho' representa lo mejor de nuestra gente: talento, disciplina, humildad, sacrificio y amor por la patria", detalló Abelardo de la Espriella.

"En mi Gobierno, el deporte dejará de ser un tema secundario. Será una prioridad porque creemos en el poder transformador de nuestros deportistas y en su capacidad para unir e inspirar a todo un país. Gracias, 'Lucho', y gracias a tu familia por esta visita y por mantener siempre firmes por Colombia", añadió.

Luis Díaz posó en una foto junto a Abelardo de la Espriella

Aparte del video publicado por Abelardo de la Espriella, Geraldine Ponce, la esposa del futbolista, también reposteó una foto en la que ella y la estrella del Bayern Múnich posaron al lado del presidente electo.

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La imagen es esta:

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