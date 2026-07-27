Tres ingenieros colombianos llevan más de 7 meses detenidos en Arabia Saudita: no se sabe nada de ellos

La angustia crece para tres familias colombianas que llevan meses sin tener contacto directo con sus seres queridos.

Se trata de Héctor Romero, de 53 años; su hijo Luis Eduardo Romero, de 31; y Mauricio Patiño, de 62, tres ingenieros que permanecen detenidos en Arabia Saudita desde el año pasado.

Sus familiares aseguran que llevan más de siete meses sin poder comunicarse con ellos y que, hasta el momento, desconocen con precisión por qué fueron capturados o qué investigación se adelanta en su contra.

La preocupación aumenta por el estado de salud de los tres colombianos, que, según sus familias, se habría deteriorado durante el tiempo que llevan privados de la libertad.

¿Por qué los tres ingenieros colombianos estaban en Yemen?

Los colombianos viajaron a Yemen en abril de 2025 para trabajar en un proyecto de instalación de antenas satelitales destinadas al uso ciudadano. El proyecto terminó en julio de ese mismo año.

Sin embargo, los tres ingenieros no pudieron regresar a Colombia debido a las afectaciones provocadas por los bombardeos israelíes.

Ante esa situación, intentaron desplazarse para salir del país utilizando otro aeropuerto, pero fue durante ese trayecto cuando, según sus familiares, fueron detenidos y posteriormente trasladados a territorio de Arabia Saudita.

¿Por qué fueron capturados y qué se sabe de la investigación?

Esta es precisamente una de las grandes incógnitas que mantienen en vilo a sus familias.

Los allegados aseguran que no tienen información clara sobre las razones por las que fueron detenidos ni conocen los cargos que existirían formalmente en su contra.

No se tiene conocimiento de por qué los están investigando.

Desde entonces, la comunicación con los tres colombianos se habría interrumpido.

Con el apoyo de organizaciones, las familias pudieron confirmar que los ingenieros continuarían detenidos, pero no han logrado establecer un contacto directo con ellos.

¿Cómo se encuentran los colombianos después de tantos meses detenidos?

La falta de información ha preocupado a sus familiares. Daniel Romero, familiar de los colombianos, aseguró que la situación también ha afectado gravemente su salud emocional.

El tema de salud se ha deteriorado muchísimo, porque tanto el estrés, el no saber qué pasa, no tener ningún resultado... ellos siempre le preguntan a uno: ‘¿Pero dónde están? ¿Se murió, no se murió?’, y uno no tiene cómo explicarles

La incertidumbre se extiende también a la salud de los tres ingenieros, pues sus familias no han podido verificar directamente en qué condiciones se encuentran.

¿Qué ha hecho el Gobierno colombiano para conocer su situación?

La Cancillería colombiana habría enviado al menos cuatro notas formales solicitando información sobre los connacionales y buscando establecer las condiciones en las que permanecen detenidos.

Sin embargo, hasta el momento, las familias aseguran que el Gobierno colombiano no ha podido realizar una visita consular para verificar personalmente el estado de los tres ingenieros.