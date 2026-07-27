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Abelardo de la Espriella explicó qué significa que Barranquilla sea capital alterna de Colombia

El presidente electo aseguró que presentará una reforma constitucional para reconocer a Barranquilla como capital alterna.

Abelardo de la Espriella presidente de Colombia
FOTO: Abelardo de la Espriella - Facebook

Noticias RCN

julio 27 de 2026
12:40 p. m.
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El presidente electo Abelardo de la Espriella entregó nuevos detalles sobre su propuesta para que Barranquilla sea reconocida como capital alterna de Colombia, una iniciativa que será la primera reforma constitucional que presentará ante el Congreso de la República cuando asuma oficialmente la Presidencia.

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Según explicó, la medida busca fortalecer la presencia institucional en las regiones sin modificar el estatus de Bogotá como capital del país.

Durante su alocución del 26 de julio de 2026 afirmó que un "hijo del Caribe" llegará al Gobierno con el propósito de acercar las instituciones a los ciudadanos y demostrar que la administración nacional puede tener una mayor presencia territorial.

¿Por qué Abelardo de la Espriella quiere que Barranquilla sea capital alterna de Colombia?

El presidente electo explicó que su iniciativa no pretende trasladar la capital de Colombia, sino reconocer constitucionalmente a Barranquilla como una capital alterna junto a Bogotá. En sus palabras, el objetivo es evidenciar que "Colombia no se gobierna únicamente desde el centro, sino desde cada rincón de la patria".

Como parte de esa estrategia, anunció que Barranquilla será una sede permanente de la Presidencia de la República. Allí, indicó que despachará desde el Batallón Paraíso y el Palacio de la Aduana, además de realizar consejos de ministros y recibir delegaciones nacionales e internacionales.

También sostuvo que esta decisión busca reconocer el papel del Caribe colombiano dentro de la economía nacional y mantener una mayor presencia del Gobierno en municipios, departamentos y provincias.

¿Qué anunció De la Espriella para Bogotá?

Durante la misma intervención, Abelardo de la Espriella reiteró que Bogotá continuará siendo la capital del país y anunció la designación de un gerente especial para Bogotá, cuya función será coordinar los asuntos pendientes entre el Gobierno Nacional y la administración distrital.

El mandatario electo afirmó que su administración respaldará proyectos relacionados con la seguridad, el transporte masivo y la movilidad de la capital. Además, aseguró que buscará fortalecer la relación entre el Gobierno Nacional y la ciudad, evitando las diferencias políticas que, según expresó, marcaron la administración anterior.

Tras el anuncio, el alcalde Carlos Fernando Galán agradeció la iniciativa y destacó que contar con un equipo dedicado a trabajar conjuntamente con Bogotá será clave para avanzar en proyectos de beneficio para la ciudad.

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