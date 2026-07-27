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Murió exfutbolista de selección tras un accidente automovilístico: esto se conoció

Uno de los clubes en los que militó fue el que confirmó la noticia a través de sus redes sociales.

Foto: diseñado por ChatGPT.

Noticias RCN

julio 27 de 2026
10:35 a. m.
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El mundo del fútbol está conmocionado porque un exfutbolista de la Selección de Malí falleció en un accidente automovilístico.

Se trata de Kalilou Traoré, que había nacido el 9 de septiembre de 1987, tenía 38 años y debutó como profesional en el Real Bamako, un club de su país.

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El deceso se confirmó el viernes 24 de julio de 2026, en París, Francia.

Sochaux, club en el que jugó Kalilou Traoré, se pronunció tras su muerte

A través de sus redes sociales, Sochaux, el club francés, lamentó el fallecimiento de Kalilou Traoré y le envió un mensaje de condolencias a sus familiares.

"El FC Sochaux-Montbéliard ha conocido con una profunda tristeza el fallecimiento del antiguo jugador, Kalilou Traoré, a la edad de 38 años", se comenzó precisando.

"Internacional con Malí, había defendido nuestros colores del 2012 al 2014, disputando 11 partidos de Ligue 1 con la camiseta amarilla y azul. El club transmite sus más sinceras condolencias a su familia y a sus seres queridos", se complementó.

Sin embargo, por ahora, no se han conocido detalles adicionales de cómo fue exactamente el accidente automovilístico.

Así fue la carrera de Kalilou Traoré, el exjugador que falleció en un accidente automovilístico

Luego de debutar en el Real Bamako, Kalilou Traoré pasó por el Wydad Casablanca, el Hassania Agadir, el NK Istra 1961 y el Odense BK hasta llegar al Sochaux de Francia.

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Además, con la Selección de Malí tuvo 16 participaciones, festejó un gol e hizo parte del plantel que ocupó el tercer lugar en la Copa Africana de Naciones del 2013.

"Descansa en paz, amigo", "mis condolencias a todos sus seres queridos", "esto es terrible", "era todavía muy joven", "mi corazón está roto", "no lo puedo creer" y "qué noticia tan triste", han sido algunas de las reacciones en las redes sociales.

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