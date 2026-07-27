Presunto atacante en la marcha del Orgullo en Berlín tenía antecedentes y estaba libre

Alemania enfrenta una fuerte controversia luego del ataque mortal ocurrido durante una marcha del Orgullo en Berlín.

El señalado como responsable habría irrumpido con una furgoneta de alquiler en una zona cercana al parque Tiergarten, donde se encontraba una multitud, y posteriormente habría atacado a varias personas con un machete.

El hecho dejó una mujer muerta y otras 29 personas heridas.

Tras una intensa búsqueda por diferentes sectores de la capital alemana, la Policía localizó al sospechoso el domingo en el oeste de Berlín y lo abatió.

Pero, mientras avanzan las investigaciones sobre el ataque, la pregunta es: ¿por qué el hombre se encontraba en libertad si ya había sido identificado por las autoridades como una persona con antecedentes y vínculos con el extremismo islamista?

¿Quién era el hombre señalado por el ataque en la marcha del Orgullo en Berlín?

El sospechoso fue identificado como Abdul Ballout, un ciudadano alemán de origen libanés de 21 años.

Según los investigadores, ya era conocido por la justicia alemana debido a antecedentes relacionados con lesiones, extorsión y robo. Pero su historial iba más allá.

Ballout habría viajado anteriormente al Líbano con la intención de llegar a Siria y unirse al grupo Estado Islámico. El intento, sin embargo, fracasó.

Fue detenido en el Líbano y permaneció tres meses en prisión antes de ser enviado de regreso a Alemania.

¿Por qué estaba en libertad antes del atentado?

La principal polémica se centra en una condena que recibió en mayo. El joven fue declarado culpable de “planear un grave acto de violencia subversiva” y recibió una pena de un año y diez meses de prisión; sin embargo, la condena quedó suspendida.

Entre las razones consideradas estuvieron el tiempo que ya había permanecido detenido en el Líbano y en prisión preventiva, además de que había admitido los hechos y asegurado que se había alejado del Estado Islámico.

La decisión judicial es ahora objeto de fuertes cuestionamientos, especialmente después del ataque ocurrido en Berlín.

Critican a la justicia alemana por negligencia con el señalado de matar a una multitud en Berlín

Las autoridades alemanas enfrentan acusaciones de haber actuado con excesiva indulgencia en un caso que, según sus críticos, ya presentaba señales de riesgo.

Marc Henrichmann, diputado de la Unión Cristianodemócrata y presidente de la comisión parlamentaria encargada de supervisar los servicios de inteligencia, pidió medidas más estrictas en casos relacionados con extremismo e islamismo.

No debe concederse un valor desproporcionado a las libertades de extremistas e islamistas, especialmente cuando la vida de las personas está en riesgo.

El presidente de la Asociación Alemana de Policías, Dirk Peglow, también cuestionó la decisión de mantener al sospechoso en libertad.

Mientras que, el ministro del Interior del estado federado de Baviera, Joachim Herrmann, calificó de “catastrófica” la suspensión de la pena.

Por ahora, la investigación busca esclarecer cómo se desarrolló el ataque, cuáles fueron las motivaciones del agresor y qué ocurrió durante las horas previas a la embestida y los ataques con el machete.