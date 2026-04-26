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Presidente Trump se ha enfrentado a tres intentos de atentado en los últimos dos años

El responsable del último intento de atentado contra el presidente podría enfrentarse a cargos por los delitos de agresión contra un agente federal y uso de arma de fuego durante un delito violento.

Noticias RCN

abril 26 de 2026
03:09 p. m.
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El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se ha enfrentado a tres intentos de atentado desde el 2024, siendo el último el del sábado 25 de abril, en horas de la noche, durante la cena anual que él y otros altos funcionarios mantienen junto a periodistas en Washington D. C.

Antes de eso, el 13 de julio de 2024, una bala rozó una de sus orejas mientras daba un discurso en un evento de campaña en la ciudad de Butler, Pensilvania. El tirador fue abatido por uno de sus agentes de seguridad.

Y en septiembre de ese mismo año, un hombre armado fue descubierto acechando al republicano entre los arbustos de su club de golf, en el estado de Florida. Un año más tarde, el mismo sujeto, identificado como Ryan Routh, fue declarado culpable de cinco delitos relacionados con el intento de homicidio contra el magnate.

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Medios estadounidenses identificaron a Cole Tomas Allen, de 31 años, como el presunto tirador que habría tratado de ingresar por la fuerza al salón del hotel Washington Hilton, en el que Trump y otros dignatarios se encontraban reunidos con la prensa.

Según dijo el fiscal encargado Todd Blanche, su vivienda en California fue allanada por agentes del FBI, pero "no está cooperando activamente". Entre sus cosas habrían encontrado escritos en los que expresa un pensamiento contrario al de la administración Trump.

Allen se graduó de ingeniero, tenía un máster en computación y desarrollaba videojuegos. Además, se cree que habría planeado el ataque con tiempo, ya que se hospedaba en el Washington Hilton desde el 24 de abril.

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Líderes reaccionan demostrando su apoyo a Trump:

El nuevo intento de atentado generó mensajes de apoyo desde todo el mundo. El presidente Luiz Inácio Lula da Silva indicó en redes que “Brasil repudia enérgicamente el ataque de anoche. La violencia política es una afrenta a los valores democráticos que todos debemos proteger”.

Desde Europa, la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, señaló que “ningún odio político puede encontrar espacio en nuestras democracias. No permitiremos que el fanatismo envenene los lugares del libre debate y de la información”. Y el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, advirtió que “la violencia nunca es el camino. La humanidad solo avanzará a través de la democracia, la convivencia, la paz”.

El primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, sentenció que “cualquier ataque a las instituciones democráticas o a la libertad de prensa debe ser condenado en los términos más enérgicos posibles” y el canciller de Alemania, Friedrich Merz, dijo que “la violencia no tiene cabida en una democracia. Decidimos por mayoría, no por la fuerza de las armas”.

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