De ingeniero a sospechoso: este es el perfil del hombre que disparó en la cena de periodistas con Trump

El tiroteo ocurrido en las afueras de una gala de la prensa en Washington, donde se encontraba el presidente Donald Trump junto a altos funcionarios, ha puesto bajo el foco a un joven ingeniero californiano identificado como el presunto responsable.

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El caso ha dejado a todos expectantes no solo por el hecho en sí, sino por el perfil académico y profesional del señalado.

¿Quién es el hombre que disparó en la cena de Donald Trump?

El hombre armado que provocó momentos de caos durante la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca fue identificado por medios estadounidenses como Cole Tomas Allen, un ingeniero mecánico de 31 años originario de California.

Tras los disparos ocurridos en las afueras del salón donde se desarrollaba el evento, el propio presidente Donald Trump difundió una imagen del sospechoso esposado y tendido boca abajo sobre una superficie alfombrada.

Allen, de cabello castaño y bigote, residía en Torrance, un suburbio al suroeste de Los Ángeles. Según reportes de prensa, intentó ingresar al recinto pasando por un detector de metales antes de que se produjeran los hechos.

En declaraciones al canal Fox News, Trump afirmó que el sospechoso habría dejado un manifiesto, en el que expresaba posturas violentas y rechazo hacia sectores religiosos y figuras del gobierno.

Cuando lees su manifiesto, odia a los cristianos, no cabe duda”, señaló el mandatario, describiéndolo además como una persona “muy perturbada”

Atacante en cena de Trump habría planeado todo el tiroteo

De acuerdo con información publicada por el New York Post, minutos antes del incidente Allen habría enviado un documento a su familia en el que anunciaba su intención de atacar a miembros del gobierno de Trump, a quienes calificaba como “criminales”. En ese mensaje, los objetivos estaban supuestamente organizados por prioridad jerárquica.

El texto habría sido firmado con el alias “Cole ‘coldForce’ ‘Friendly Federal Assassin’ Allen” y contenía referencias a políticas migratorias, conflictos internacionales y casos mediáticos de alto impacto en Estados Unidos.

En redes sociales, un perfil asociado al nombre “coldforce” en la plataforma BlueSky fue desactivado el domingo, aunque su contenido fue archivado. Allí se habrían publicado mensajes críticos contra las políticas del gobierno estadounidense.

Otro perfil en LinkedIn bajo el nombre de Cole Allen mostraba a un profesional del área de ingeniería y desarrollo de videojuegos. En esa descripción, se presentaba como ingeniero mecánico e informático, además de desarrollador independiente de juegos y docente.

El California Institute of Technology (Caltech) confirmó que una persona con ese nombre se graduó en 2017, aunque aclaró que no puede asegurar que se trate del mismo individuo. De igual forma, la California State University-Dominguez Hills indicó que un estudiante con ese nombre obtuvo un máster en informática.

Allen también habría desarrollado un videojuego independiente llamado “Bohrdom”, descrito como un proyecto de combate no violento basado en habilidades.

¿Cómo era el presunto atacante en su vida cotidiana?

En el ámbito laboral, registros muestran que trabajó como docente en una academia de preparación académica en Torrance, donde incluso fue destacado como “profesor del mes” en 2024.

En su entorno personal, antiguos compañeros lo describieron como alguien “muy inteligente”, con facilidad para el aprendizaje y desempeño académico sobresaliente. Incluso fue integrante de un equipo deportivo durante su etapa escolar.

Adicionalmente, registros de financiamiento electoral indican que una persona con su mismo nombre realizó una pequeña donación a una campaña política en Estados Unidos durante las elecciones de 2024.