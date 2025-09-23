CANAL RCN
Internacional

Declaran culpable a hombre que intentó disparar contra Trump en su campo de golf

Tan pronto como el juez emitió el veredicto, Ryan Routh, de 59 años, tomó un bolígrafo e intentó clavárselo en el cuello.

Foto: montaje realizado con imágenes de AFP
Noticias RCN

septiembre 23 de 2025
03:20 p. m.
Tras un juicio de dos semanas, el martes 23 de septiembre, Ryan Routh, de 59 años, fue declarado culpable de cinco delitos relacionados con su intento de homicidio contra el entonces candidato presidencial, Donald Trump, el 15 de septiembre del 2024, en el Trump International Golf Club de West Palm Beach, Florida. Decisión que lo habría llevado a tomar un bolígrafo e intentar clavárselo en el cuello.

Mientras estaba escondido en los arbustos del hoyo cinco, con un arma de fuego en su poder, fue descubierto por un agente del Servicio Secreto al que agredió tratando de escapar.

Sin embargo, lograron reducirlo y, al ser puesto en manos de las autoridades, fue acusado de agresión contra un servidor público, intento de homicidio en contra de Trump y otros tres delitos relacionados con el uso indebido de armas de fuego.

Sin ser abogado Routh quiso representarse a él mismo:

Tras una serie de disgustos con los abogados que le fueron asignados por el tribunal, Routh solicitó a la juez Aileen Cannon representarse a sí mismo, y a regañadientes aceptó, no sin antes advertirle que parecía “una mala idea”.

Su defensa consistió en llamar a tres personas al estrado y luego de que coincidieran en que es una “persona alegre”, informó a la juez que no realizaría declaraciones adicionales.

En cambio, la Fiscalía llamó a 38 testigos que, durante siete días, reafirmaron la versión del esquema de seguridad de Trump, que evitó un primer atentado en campaña.

Tras su pobre defensa Routh podría enfrentarse a cadena perpetua:

El argumento central de Routh para evadir su responsabilidad en el caso fue que “el mero hecho de tener un arma en presencia de otra persona no significa que haya intención”.

Sin embargo, el fiscal Christopher Browne recordó al jurado que “no en todos los casos el acusado escribe su intención en un papel”, refiriéndose a la nota encontrada por las autoridades en la que el expartidario de Trump admitía que “fue un intento de asesinato”.

Ahora, al ser sentenciado por la misma juez que desestimó las acusaciones contra Trump por el supuesto manejo indebido de documentos clasificados en su mansión de Mar-a-Lago, Routh podría enfrentarse a la cadena perpetua.

