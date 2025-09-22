CANAL RCN
Internacional

Con un video, Trump se burló de los entrenamientos a civiles venezolanos: esto fue lo que publicó

El presidente difundió imágenes acompañadas de un mensaje irónico sobre la Milicia Bolivariana.

Donald Trump
FOTO: AFP

Noticias RCN

septiembre 22 de 2025
06:15 p. m.
La tensión entre Estados Unidos y Venezuela generó un nuevo contenido tras una publicación de Donald Trump en su red social.

Trump se burló de los entrenamientos a civiles venezolanos

El mandatario republicano compartió un video en el que se ridiculizan los entrenamientos de la Milicia Bolivariana y escribió un mensaje en tono sarcástico:

ALTO SECRETO: Capturamos a la Milicia Venezolana en entrenamiento. ¡Una amenaza muy grave!.

Las imágenes mostraban a mujeres con sobrepeso manipulando armas, lo que desató críticas por el carácter discriminatorio del material y por el intento de ridiculizar a los civiles venezolanos que participan en estas jornadas.

El gesto de Trump coincidió con el anuncio oficial del presidente Nicolás Maduro, quien confirmó que por primera vez la Fuerza Armada trasladará soldados y equipos militares directamente a los barrios y comunidades del país para entrenar a civiles en el manejo de armamento.

¿Por qué Trump se refirió a este video?

El pasado fin de semana, durante un acto transmitido por el canal estatal VTV, Nicolás Maduro detalló que el sábado 20 de septiembre se llevaría a cabo una jornada inédita en Venezuela.

En ella, las Fuerzas Armadas Bolivarianas se desplegarían hacia las comunidades para instruir a la población civil que se ha inscrito en la Milicia Bolivariana, un cuerpo conformado por voluntarios que apoyan las labores de defensa nacional sin ser parte formal de la estructura militar.

El próximo sábado los cuarteles, la Fuerza Armada Bolivariana, va al pueblo, va a las comunidades a emplazarlas, a revisar, a enseñar a todos los que se alistaron, vecinos y vecinas, en lo que es el manejo del sistema de armas.

El mandatario recalcó que sería la primera vez que soldados y cuarteles se trasladarían directamente a los barrios para desarrollar este tipo de actividades, en un intento por fortalecer la preparación militar de los civiles vinculados a la Milicia.

En este sentido, mientras Maduro presentaba la medida como una estrategia de defensa nacional, Trump utilizó su plataforma para ridiculizar el proceso.

