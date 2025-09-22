Trump sugirió que el acetaminofén y las vacunas estarían haciendo a los niños “autistas”

Desde la Casa Blanca y en compañía de representantes de los Institutos Nacionales de Salud (NIH), la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA), los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) y los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CDS), el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, señaló, sin evidencia científica, que el uso de acetaminofén en el embarazo y los primeros meses de vida, al igual que las vacunas, podrían estar contribuyendo al aumento de niños diagnosticados con autismo.

"Le dije a estos maravillosos médicos que tenemos que encontrar una respuesta. Hay algunos estudios que establecen que el acetaminofén, básicamente la sustancia comercializada como Tylenol, podría estar asociado con el incremento en el riesgo de autismo", señaló el mandatario.

Y agregó: “Sabemos que hay algo artificial que está causando esto (los casos de autismo infantil). Creo que hay grupos de personas que no toman vacunas ni medicamentos y no tienen autismo ¿Eso no les dice algo?".

Trump insiste en que países en los que no pueden comprar medicamentos, el número de niños con autismo es menor:

De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, en el país, 1 de cada 31 menores ha sido diagnosticado dentro del espectro.

Pero, lejos de la evidencia científica que indica que los médicos han mejorado al detectar los casos de autismo, incluso, en casos leves que ampliaron la definición, el presidente siguió adelante con su anuncio.

Y señaló, sin bases científicas, que en países en los que no pueden comprar medicamentos, como Cuba, los casos de niños con autismo son menores.

¿Qué dijo la FDA?

A través de un comunicado de prensa, en el que amortiguó las declaraciones de Trump, la Administración de Alimentos y Medicamentos de los EE. UU (FDA) dio a conocer que “inició hoy el proceso para modificar la etiqueta del acetaminofén (Tylenol y productos similares) a fin de reflejar la evidencia que sugiere que su uso en mujeres embarazadas podría estar asociado con un mayor riesgo de afecciones neurológicas como el autismo y el TDAH en niños. La agencia también emitió una carta de alerta a los médicos de todo el país”.

Sin embargo, la recomendación se limita a prescribir el medicamento en casos que lo ameriten, por el menor tiempo posible, entendiendo que:

“Si bien se ha descrito en numerosos estudios una asociación entre el acetaminofén y las afecciones neurológicas, no se ha establecido una relación causal y existen estudios que contradicen esta afirmación en la literatura científica. También se observa que el acetaminofén es el único medicamento de venta libre aprobado para el tratamiento de la fiebre durante el embarazo, y la fiebre alta en mujeres embarazadas puede representar un riesgo para sus hijos. Además, la aspirina y el ibuprofeno tienen efectos adversos bien documentados en el feto”.