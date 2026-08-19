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Honduras declara en alerta casi el 80 % de su territorio por la sequía y El Niño

La situación es especialmente delicada en las regiones donde los bajos niveles de agua han afectado los embalses y reducido la disponibilidad del recurso para las comunidades.

Foto: AFP

Noticias RCN

agosto 19 de 2026
01:02 p. m.
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Honduras declaró en alerta a casi el 80 % de su territorio debido a la fuerte sequía que atraviesa el país y que se ha visto agravada por los efectos del fenómeno de El Niño.

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La emergencia afecta a cientos de municipios, compromete la disponibilidad de agua y ya genera consecuencias sobre la agricultura y la ganadería.

La decisión del Gobierno hondureño incluye a 234 de los 298 municipios del país, entre ellos Tegucigalpa, la capital, donde viven cerca de 1,7 millones de personas.

Las autoridades buscan con esta medida disponer de recursos para atender las zonas más afectadas y responder a una crisis que podría extenderse durante varios meses.

De los municipios incluidos en la declaratoria, 75 fueron ubicados en alerta roja, el nivel más alto de riesgo. Tegucigalpa encabeza este grupo, mientras que otras localidades fueron clasificadas en diferentes niveles de emergencia por tiempo indefinido.

La situación es especialmente delicada en las regiones donde los bajos niveles de agua han afectado los embalses y reducido la disponibilidad del recurso para las comunidades.

A esto se suma la pérdida de cultivos y la muerte de animales, una situación que golpea directamente a las familias que dependen de la actividad agrícola y ganadera.

El presidente hondureño, Nasry Asfura, advirtió que la crisis podría prolongarse hasta marzo o abril del próximo año.

Fenómeno el Niño agrava la sequía en Honduras

El fenómeno de El Niño está relacionado con un aumento de las temperaturas de la superficie del océano Pacífico ecuatorial, lo que puede alterar los patrones habituales de lluvias y vientos en distintas partes del mundo.

En Centroamérica, sus efectos se han traducido en temperaturas extremas y condiciones de sequía que han puesto en riesgo la producción de alimentos y el acceso al agua.

Una de las zonas más afectadas es el llamado Corredor Seco centroamericano, una extensa región que atraviesa sectores de Honduras, El Salvador y Nicaragua y que históricamente es vulnerable a fenómenos climáticos extremos.

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Gobierno prepara medidas ante la emergencia

Ante el avance de la crisis, las autoridades hondureñas anunciaron diferentes acciones para atender a las comunidades más afectadas.

Entre las medidas previstas se encuentran la perforación de nuevos pozos, la construcción de reservorios para almacenar agua y la entrega de alimentos en las zonas consideradas críticas.

El Gobierno también contempla intervenir en los sectores agrícola y ganadero, afectados por la falta de agua y las altas temperaturas.

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