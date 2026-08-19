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Grave accidente de tránsito en Brasil deja 23 muertos: eran pacientes que iban en un bus

El choque entre el bus y un camión ocurrió en la madrugada en una carretera del municipio de Ipiranga, Paraná.

Grave accidente de tránsito en Brasil deja 23 muertos: eran pacientes que iban en un bus
Foto: AFP - referencia

Noticias RCN

agosto 19 de 2026
11:21 a. m.
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Un violento choque entre un bus que transportaba pacientes médicos y un camión dejó al menos 23 muertos en una carretera del estado de Paraná, en el sur de Brasil. Se trataría de uno de los peores accidentes de tránsito de los últimos años.

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El grave accidente de tránsito se registró a las 03:30 de la madrugada de este miércoles 19 de agosto en la carretera BR-373, en el municipio de Ipiranga, cuando el camión invadió el carril contrario y colisionó de frente con el autobús; así informó la policía de carreteras.

La mayor parte de las víctimas mortales del siniestro serían pacientes médicos que viajaban en el bis de la Secretaría de Salud de Imbituva.

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23 personas murieron en violento choque en Brasil

De acuerdo con la información entregada por la policía de carreteras, el trágico accidente deja:

Al menos 23 fallecimientos fueron confirmados: la mayoría de las víctimas iban en el autobús.

Entre las víctimas fatales se encontraría también el conductor del camión, presunto responsable de la maniobra que provocó el choque. Ambos vehículos quedaron destrozados a la orilla de la carretera.

Este sería el peor accidente de tránsito registrado en los últimos años en el estado de Paraná. En 2021, otro siniestro de autobús en la región cobró la vida de 19 personas.

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Bus siniestrado trasladaba pacientes de la Secretaría de Salud de Imbituva

El autobús siniestrado pertenecía a la Secretaría de Salud de Imbituva y transportaba pacientes hacia varios centros médicos de la ciudad de Curitiba, capital del estado de Paraná.

La empresa Via Araucária, a cargo de la autopista, inicialmente ubicó el accidente en el municipio de Imbituva, localidad de donde había partido el vehículo.

La carretera BR-373, que conecta el sur de Brasil con São Paulo, el estado más rico y poblado del país, permanece cerrada al tráfico. La policía reportó filas de varios kilómetros de conductores esperando su reapertura, mientras bomberos y la policía civil continúan trabajando en la zona del siniestro.

Las autoridades continúan investigando las circunstancias exactas del accidente y trabajando en la identificación de las víctimas.

Este contenido fue creado con apoyo de una Inteligencia Artificial y revisado por un periodista del equipo de Noticias RCN

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