Aerolínea anunció retorno de vuelos entre España y Venezuela tras los terremotos

El planeta sigue consternado por la tragedia ocurrida el 24 de junio en Venezuela. Dos impresionantes sismos llevaron al colapso de edificios y a la pérdida de miles de vidas.

RELACIONADO Este es el edificio que desafió la fuerza de los terremotos en Venezuela y quedó en pie

Los sismos de 7.2 y 7.5 se sintieron principalmente en La Guaira, zona costera en donde el ambiente ha sido desolador. A nivel internacional, ha llegado ayuda humanitaria y funcionarios que han apoyado en la búsqueda y rescate de los cuerpos que permanecen entre los escombros.

Vuelos de Iberia se retoman el 9 de julio

El saldo más reciente es de más de dos mil fallecidos y hay miles de desaparecidos. Son desgarradoras las historias de familias que recorren las morgues y los escombros en busca de respuestas; pero también hay esperanza por relatos como el del vigilante Hernán Gil, quien permaneció días debajo de lo que quedó de un edificio y salió con vida.

Iberia, la aerolínea española, había suspendido el 26 de junio los vuelos tras la emergencia. El lunes 6 de julio, informó que el próximo jueves 9 de julio retomará los servicios.

¿Qué pasa si alguien tenía reserva?

La empresa ofrece dos vuelos semanales entre Madrid y el aeropuerto internacional de Valencia, con salidas los jueves y domingos. Además, tienen una escala en Santo Domingo.

RELACIONADO Venezuela estaría trabajando en reabrir el Aeropuerto de Maiquetía

Cabe recordar que los terremotos ocurrieron no muy lejos del aeropuerto internacional Simón Bolívar de Maiquetía. Inclusive, las instalaciones quedaron afectadas.

“La operativa regular con Venezuela se retomará el próximo jueves 9 de julio desde el aeropuerto internacional Arturo Michelena, en la ciudad de Valencia”, precisó la compañía al informar que están disponibles los canales de contacto (+58 0 212 335 74 51, de lunes a domingo) para quienes tenían vuelos reservados.

Iberia precisó que estaba sujeta a las aprobaciones gubernamentales y autorizaciones regulatorias de Venezuela. Sin eso, no se podía contar con el permiso de volver a operar.