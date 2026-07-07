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Red de narcotráfico que utilizaba a mujeres vulnerables de correo humano fue desmantelada

La organización, según el alcalde de Medellín Federico Gutiérrez, también abastecía con droga los “centros penitenciarios del país”.

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Noticias RCN

julio 07 de 2026
08:43 p. m.
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El director general de la Policía, General William Oswaldo Rincón Zambrano, destacó, a través de su cuenta en la red social X (antes Twitter), la operación que realizaron miembros de la institución, en coordinación con la Fiscalía y la agencia de Investigaciones de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (Homeland Security Investigations), en el departamento de Antioquia y la isla de San Andrés.

Según comentó, en acciones adelantadas en ambos territorios fueron capturadas nueve personas, lo que permitió desmantelar la banda a la que estaban vinculadas. Seis de ellas, de acuerdo con el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, ya fueron imputadas; en lo que califica como “un contundente golpe a una red de alcance nacional e internacional”.

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Estupefacientes eran transportados por mujeres en condición de vulnerabilidad:

De acuerdo con la investigación, que permitió desmantelar a la organización dedicada al narcotráfico, sus integrantes solían instrumentalizar a mujeres en condición de vulnerabilidad para que la droga pasara desapercibida.

En concreto, solían utilizarlas como correo humano “al servicio del narcotráfico”. Sin embargo, las autoridades lograron identificar su modus operandi y rastrear a quienes coordinaban los envíos.

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Organización enviaba droga al exterior e, incluso, al interior de las cárceles:

Las autoridades determinaron que la organización coordinaba el envío de estupefacientes a destinos dentro y fuera de Colombia. Además, el alcalde de Medellín advirtió que la misma organización llegó a coordinar la venta de sustancias al interior de las cárceles del país.

En palabras del mandatario, se trataba de “una estructura criminal que enviaba droga a Europa, México y el Caribe, e incluso abastecía centros penitenciarios del país”.

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