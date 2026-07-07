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Venezuela estaría trabajando en reabrir el Aeropuerto de Maiquetía

Tras los sismos, tropas estadounidenses han apoyado las labores de control del tráfico aéreo en la costa norte del país.

Foto: AFP
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AFP

julio 07 de 2026
04:29 p. m.
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A casi dos semanas de que un doblete sísmico de magnitud 7,1 y 7,5 devastara a Venezuela, las autoridades trabajan en la apertura del principal aeropuerto del país caribeño, ubicado en la zona cero del desastre.

Mientras los equipos de rescate internacionales empiezan a retirarse del costero estado de La Guaira, el Gobierno se concentra ahora en la reactivación económica y logística, con la reapertura de vuelos comerciales en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía.

La reactivación de esta terminal que sirve a Caracas se considera vital para paliar una crisis habitacional y humanitaria de proporciones inéditas. El devastador evento telúrico, catalogado entre los más potentes de la historia de América Latina, ha dejado más de 3.500 fallecidos, miles de heridos y alrededor de 18.000 personas sin hogar tras el colapso de unos 200 edificios y daños severos en otros 800.

La ONU, de hecho, estima que las pérdidas materiales superan los 6.700 millones de dólares, que equivalen al 6% del PIB venezolano.

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Estados Unidos trabaja en el control del tráfico aéreo en la zona afectada por los sismos:

Frente a la emergencia, el despliegue logístico en la terminal aérea, parcialmente destruida, es coordinado con la ayuda de los Estados Unidos. Alrededor de 2.000 militares estadounidenses se encuentran desplegados en la región apoyando las labores humanitarias, complementados por el soporte logístico del buque USS Fort Lauderdale, actualmente atracado en el puerto de La Guaira.

En el propio aeropuerto de Maiquetía, que por ahora solo opera para la recepción de ayuda, personal militar de EE. UU. ha asumido tareas críticas. Según detalló el jefe del Comando Sur, el general Francis Donovan, sus uniformados colaboran directamente en el control del tráfico aéreo para garantizar la seguridad de los aterrizajes, además de coordinar las operaciones de carga en tierra.

La meta de corto plazo es devolverle al aeropuerto su flujo comercial regular. La mandataria encargada, Delcy Rodríguez, anunció a través de su canal de Telegram la puesta en marcha de un plan de contingencia concebido para retomar dichas operaciones "a la brevedad" utilizando la pista paralela de la terminal.

Rodríguez, que dijo estar en contacto con delegaciones extranjeras dispuestas a financiar y apoyar la reconstrucción del complejo, trata de responder a las críticas de la población local, que tacha de insuficiente e ineficiente la respuesta gubernamental, antes de la llegada de equipos internacionales.

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Aerolíneas comerciales de EE. UU. tratan de volver a Venezuela:

Pese a los anuncios oficiales, los plazos para ver despegar el primer avión comercial aún son inciertos. John Barrett, encargado de negocios de Estados Unidos, confirmó en una rueda de prensa telefónica que ya existen conversaciones formales con aerolíneas comerciales de su país interesadas en restablecer las rutas hacia Venezuela.

No obstante, el diplomático fue cauteloso al no fijar una fecha definitiva, advirtiendo que los daños en la infraestructura del aeropuerto son considerables y que todavía queda un arduo trabajo por delante para lograr que las instalaciones ofrezcan el soporte técnico y operativo necesario para la aviación civil.

Mientras, en las inmediaciones del aeródromo, el rugido de los aviones militares que traen suministros se mezcla con el sonido de las retroexcavadoras que, entre las ruinas de La Guaira, continúan removiendo las toneladas de escombros que dejó la peor tragedia natural del país en décadas.

En medio de la incertidumbre, gran parte de las familias damnificadas se encuentra, hoy, en refugios improvisados dentro de parques públicos, en medio de un escenario en el que Naciones Unidas proyecta que la cifra de desaparecidos podría alcanzar los 50.000.

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