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Este es el edificio que desafió la fuerza de los terremotos en Venezuela y quedó en pie

Mientras decenas de construcciones colapsaron, una modesta edificación resistió.

Edificio en Venezuela
Foto: AFP

Noticias RCN

julio 07 de 2026
05:53 p. m.
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El doble terremoto de magnitudes 7,2 y 7,5 que sacudió a Venezuela el pasado 24 de junio dejó una de las peores tragedias recientes en el país.

El estado de La Guaira fue el más afectado, con miles de víctimas, edificios reducidos a escombros y comunidades enteras devastadas.

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En medio del panorama de destrucción, un edificio de apenas tres pisos llamó la atención de ingenieros y autoridades tras permanecer prácticamente intacto.

¿Qué edificio logró resistir el devastador terremoto?

Las residencias Puerto Viejo, ubicadas cerca del aeropuerto internacional de Maiquetía, permanecieron en pie pese a estar rodeadas por edificaciones completamente destruidas.

El inmueble, conformado por tres niveles y seis apartamentos, conservó sus columnas, escaleras y ventanales, mientras que solo algunas paredes presentaron grietas superficiales. Además, ninguno de sus habitantes resultó herido durante los movimientos telúricos.

Para el ingeniero Elías Eduardo Chayeb, quien participó en su construcción junto a su padre, observar la edificación aún en pie fue un momento profundamente significativo.

Venía viendo destrucción durante todo el camino. Cuando vi el edificio en pie, le di gracias a Dios.

¿Por qué esta construcción soportó los sismos?

Según los ingenieros responsables del proyecto, una de las principales razones fue la decisión de construir una edificación de baja altura.

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El arquitecto estructurista Elías Chayeb, con más de seis décadas de experiencia, explicó que durante su carrera rechazó proyectos de edificios altos en La Guaira al considerar que el tipo de suelo de la zona no era adecuado para ese tipo de estructuras.

Aseguró que esos pocos metros de diferencia marcaron la supervivencia del edificio.

¿Qué ocurrió con las demás construcciones de La Guaira?

El panorama fue completamente diferente para gran parte de las edificaciones cercanas.

Numerosos edificios residenciales y hoteles colapsaron en cuestión de segundos, mientras enormes grietas se abrieron en diferentes sectores del terreno. Muchos de sus ocupantes no alcanzaron a evacuar.

Especialistas consideran que varios de esos colapsos evidencian posibles deficiencias en los diseños estructurales y recuerdan que las edificaciones ubicadas en zonas sísmicas deben deformarse sin derrumbarse para permitir la evacuación de las personas.a tragedia?
Para Ingrid Palacios, residente del edificio que resistió los sismos, la diferencia con las construcciones vecinas fue evidente.

Aseguró que las residencias Puerto Viejo "aguantaron la pela", mientras gran parte de los inmuebles cercanos quedaron reducidos a escombros.

La mujer considera que, después de esta tragedia, La Guaira deberá reconstruirse con edificaciones más bajas y adaptadas a las condiciones del terreno, priorizando la seguridad sobre la altura de las construcciones.

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