Inflación de junio 2026 superó el 6%: hace dos años no alcazaba este nivel

En la tarde del martes, 7 de julio, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) presentó la variación del Índice de Precios al Consumidor o IPC de junio 2026.

De acuerdo con la presentación, a cargo de la directora del DANE, Piedad Urdinola, de mayo a junio el IPC registró una variación de 0,39% que, en lo corrido del año, suma 4,77%.

Así las cosas, la inflación en junio de 2026 fue de 6,14%. En comparación con junio de 2025, cuando se encontraba en 4,82%, es 1,32 puntos porcentuales mayor. Además, es la primera vez en dos años que supera la barrera de los seis puntos.

La última inflación anual por encima de seis se registró en agosto de 2024, cuando alcanzó un en 6,12%.

¿Qué es lo que más subió de precio en junio de 2026?

De acuerdo con el boletín del DANE, “el comportamiento mensual del IPC total en junio de 2026 (0,39%) se explicó principalmente por la variación mensual de las divisiones Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles y Alimentos y bebidas no alcohólicas”.

Solo en la división de alimentos y bebidas sin alcohol se registró una variación de 0,67% y los productos que más subieron de precios fueron la “cebolla (13,18%), el tomate de árbol (12,20%) y las papas (9,85%)”.

Y la división de alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles registró una variación de 0,52%, con un incremento considerable en las subclases de “servicios relacionados con la copropiedad (1,77%), gas (1,19%) y electricidad (0,91%)”.

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¿Qué productos o servicios registraron una baja en el precio en junio de 2026?

En contra de la tendencia al alza en los precios durante junio de 2026, el DANE informó que la división información y comunicación registró la menor variación mensual, con un -0,02%.

E indicó que “la única disminución de precio se registró en la subclase: equipos de telefonía móvil, similares y reparación (-0,54%)”.