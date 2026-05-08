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VIDEO I Cámaras captaron la potente erupción del Volcán de Fuego en Guatemala

Los videos, difundidos en redes sociales, dejan ver el instante en el que el volcán hace erupción y desencadenan amplias columnas de humo.

Foto: AFP
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Noticias RCN

agosto 05 de 2026
12:06 p. m.
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Un fenómeno natural mantiene en alerta a miles de pobladores en Guatemala, que se encuentran cerca al área comprendida por Sacatepéquez, Chimaltenango y Escuintla, en donde se presentó una potente erupción en el volcán más activo de Centroamérica.

Ubicado a unos 50 km de la capital, el Volcán de Fuego entró en una fase eruptiva este lunes y aumentó su actividad durante la noche con la expulsión de lava y amplias columnas de gases y ceniza. Pese a que la incandescencia ya se ha reducido considerablemente, las evacuaciones y alertas continúan por parte de las autoridades.

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Volcán de Fuego hace erupción en Guatemala

La erupción se ha prolongado desde hace más de dos días por lo que algunos de los habitantes de la zona manifestaron a portavoces internacionales estar “acostumbrados” a dichos eventos.

Pese a que la actividad volcánica se ha reducido, en las horas más recientes, se sabe que el material acumulado en la cima podría generar un aumento en el flujo de piroclásticos.

Según expertos del Instituto Nacional de Sismología, las cenizas emitidas por este volcán han alcanzado alturas por encima de los 5 mil metros sobre el nivel del mar y una distancia aproximada a los 120 kilómetros. Así mismo, el experto añadió que los ríos de lodo, piedras calientes, gases y ceniza están en una de las fases explosivas más críticas.

La secretaría ejecutiva de Conred estimó que cerca de 1,6 millones de personas viven en el área afectada por lo que se presume que 29.000 personas están expuestas directamente a la caída de ceniza.

500 pobladores de El Porvenir tuvieron que salir de sus viviendas al ser reubicadas en salones comunales en zonas de menor riesgo. Así mismo, la Dirección Aeronáutica Civil ha emitido una alerta a los pilotos al alertar que la ceniza afecta el espacio aéreo al oeste y suroeste del volcán al extenderse a la frontera con México.

La preocupación ha crecido entre los habitantes, pues expertos aseguran que los materiales emitidos por el volcán suelen ser nocivos para la salud y afectan tanto a los cultivos como a los animales.

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Imágenes de la erupción del Volcán de Fuego

Las imágenes fueron captadas desde diferentes ángulos por lo que las impresionantes videos ya se han tomado las redes sociales.

Uno de los clips más virales corresponde a uno captado por un grupo de excursionistas, quienes se encontraban en una zona de observación autorizada.

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