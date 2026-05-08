Se realizó una biopsia en la mano y le dijeron que tenía cáncer: mujer denuncia mal diagnóstico

Lo que debía ser un procedimiento ambulatorio de rutina se convirtió en una angustiante odisea médica para una mujer de 40 años y su familia, quienes denuncian un grave error en la entrega de resultados de patología.

Mujer recibe diagnóstico erróneo de cáncer tras biopsia en dedo de la mano

La paciente, ama de casa, acudió a consulta médica por una molestia en su dedo anular derecho que le impedía mover la mano con normalidad.

El médico tratante ordenó un procedimiento ambulatorio para retirar un pequeño tejido que debía ser analizado mediante biopsia.

Días después, la mujer recibió los resultados. “Cuando llegó el diagnóstico, me encuentro con ella toda nerviosa, preocupada porque decía adenocarcinoma invasivo de zona hepática común (…) Yo inmediatamente reacciono y digo, pero es que la muestra de ella no es del hígado, es de un dedo”, aseguró Deisy Manjarrés, familiar de la usuaria afectada.

La familia interpuso una queja formal ante la EPS Salud Total, pero la respuesta de la entidad generó aún más desconfianza.

“Me llega la respuesta al correo del esposo de mi prima, pues excusándose, pidiendo disculpas, y dice: adjuntamos el resultado original de su patología o de su proceso", añadió Manjarrés.

Aunque la mano de la paciente ha sanado aparentemente de manera satisfactoria, la incertidumbre persiste.

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Piden investigación por mal diagnóstico

Los familiares temen que el paciente a quien realmente pertenecen los resultados desconozca su verdadero diagnóstico.

La joven ama de casa y su familia solicitaron la intervención urgente de las autoridades sanitarias en este caso. Este medio consultó a la EPS Salud Total sobre el incidente, pero hasta el momento la entidad no ha emitido pronunciamiento oficial al respecto.