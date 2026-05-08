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Luis Abel Delgado, el artesano detrás de la banda presidencial de Abelardo de la Espriella

El artesano explicó que la banda presidencial de De la Espriella fue elaborada durante 40 días de trabajo continuo, con telas colombianas.

Noticias RCN

agosto 05 de 2026
11:53 a. m.
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A propósito de la posesión presidencial de este viernes 7 de agosto, el reconocido artesano colombiano Luis Abel Delgado, conocido como el “sastre de los presidentes y los papas”, compartió detalles sobre la confección de la banda presidencial que llevará Abelardo de la Espriella en el acto solemne ante el Congreso.

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Delgado, oriundo de Carmen, Nariño, y radicado en Jamundí, Valle del Cauca, ha dedicado más de tres décadas a la elaboración de símbolos de poder y ornamentos litúrgicos. Su trabajo artesanal lo ha convertido en referente internacional, con encargos para mandatarios de Colombia y otros países de América Latina, así como para el Vaticano.

40 días de trabajo artesanal

El artesano explicó que la banda presidencial de Espriella fue elaborada durante 40 días de trabajo continuo, con telas colombianas e hilos importados. “Cada cuatro años las fibras y materiales se modernizan, lo que permite bordados más suaves y en relieve”, señaló. Todas las bandas mantienen medidas estándar de 12 centímetros de ancho y entre 60 y 70 centímetros de largo, ajustadas a la talla del mandatario.

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Delgado aseguró que entregó personalmente la banda al presidente electo, quien agradeció su labor y confirmó que la lucirá en la ceremonia de posesión.

El mensaje de paz y seguridad

En entrevista con Noticias RCN, Delgado envió un mensaje al nuevo gobierno: “Que haya en Colombia mucha paz y mucha seguridad para todo el pueblo colombiano”. El artesano se sumó a la dinámica El reto es Colombia, destacando la importancia de preservar la tranquilidad y la confianza ciudadana en el inicio del nuevo mandato.

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Luis Abel Delgado ha confeccionado bandas presidenciales para al menos cinco mandatarios colombianos recientes —Andrés Pastrana, Álvaro Uribe, Juan Manuel Santos, Iván Duque y Gustavo Petro— además de la actual de Abelardo de la Espriella, y varias más para presidentes de Perú, Ecuador, Panamá, Venezuela y México.

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