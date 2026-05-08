Papa León XIV anuncia su primera visita a Latinoamérica ¿Qué países visitará?

El papa León XIV regresará en noviembre a Latinoamérica, territorio en el que ejerció la fe durante más de dos décadas. En su retorno a Sudamérica, el obispo de Roma visitará, tras casi cuarenta años sin presencia papal, Uruguay y Argentina, y terminará su travesía en Perú, que recibió en 2018 a su antecesor, Francisco.

La gira de 12 días iniciará el 6 de noviembre en Uruguay, en donde el papa recorrerá Montevideo, Paysandú y la localidad de Florida, sede del santuario de la patrona nacional, la Virgen de los Treinta y Tres.

La última visita oficial en Uruguay fue realizada por Juan Pablo II, en 1988, apenas un año después de haber estado en Argentina, que aguarda la llegada del santo padre el 8 de noviembre.

León XIV visitará Argentina: su antecesor no alcanzó a incluirla en la lista

El paso del máximo jerarca de la iglesia católica por suelo argentino contempla eventos en Buenos Aires, Córdoba y Luján —donde descansa la basílica de Nuestra Señora de Luján— hasta el día 11.

Su estancia adquiere un matiz particular considerando que su antecesor, el argentino Francisco, no visitó su tierra natal durante un mandato caracterizado por priorizar regiones periféricas que no habían contado con visitas pontificias en mucho tiempo.

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El papa regresará a Perú: su hogar por más de 20 años

A partir del 11 de noviembre, el viaje tomará una dimensión especial al trasladarse a Perú, nación que nacionalizó al vicario en 2015. El estadounidense Robert Francis Prevost, se desempeñó en el país latino como misionero desde su juventud y llegó a consolidarse como arzobispo emérito de Chiclayo, ciudad ubicada a 750 kilómetros de la capital.

En su regreso al país andino visitará puntos clave, como Lima, Chiclayo, Cuzco y Pucallpa, hasta el 17 de noviembre. Esta gira por el cono sur responde a un anhelo que el propio pontífice dejó entrever en diciembre pasado. "Me gustaría mucho visitar América Latina: Argentina, Uruguay, que esperan la visita del papa", expresó en su momento a los medios de comunicación, añadiendo entre risas: "Creo que Perú también me recibiría con agrado".

Desde su elección en mayo de 2025, el sucesor de Pedro ha mantenido una intensa agenda internacional desplegada en Argelia, Camerún, Angola, Guinea Ecuatorial, Líbano, Turquía, España y Francia. En sus recorridos ha levantado una férrea defensa en favor de las poblaciones migrantes; lo que ha generado un clima de tensión con el presidente Donald Trump.