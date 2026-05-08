Abecé del proyecto de reforma tributaria que promete una Bogotá inteligente ¿Sobre quién recaerían los impuestos?

El proyecto de reforma tributaria radicado por la administración de Carlos Fernando Galán ante el Concejo, para recaudar 1,2 billones de pesos, ha dado mucho de qué hablar.

Con la entrada de nuevos recursos, el Distrito promete transformar a Bogotá en una ciudad inteligente, empezando por un nuevo sistema de alumbrado y estrategias que simplifiquen el sistema tributario y atraigan mayor inversión.

¿Sobre quiénes recaerían los impuestos de la reforma tributaria que propone la Alcaldía de Bogotá?

El dinero para poner en marcha el proyecto de modernización sería recaudado a través de una sobretasa en impuestos para hogares de estratos 4, 5 y 6, comercios, industrias, sectores financieros y lotes.

Residencias de estratos 4, 5 y 6 tendrían que realizar un pago promedio de 188.000 pesos anuales; los locales comerciales, uno de 807.000 pesos; las industrias, uno de 1.672.000 pesos; el sector financiero, uno de 2.342.000 pesos, y los lotes, uno de 577.000 pesos.

A cambio, la ciudad implementaría un sistema de alumbrado inteligente, con tecnología LED y herramientas de monitoreo incorporadas que, entre otros, permitirían ajustar la luz para ahorrar energía a la ciudad.

Además, la ciudad entregaría alivios a los contribuyentes que se encuentran en mora y reforzaría su estrategia para atraer mayor inversión.

Dudas y críticas sobre el proyecto:

Desde el Concejo de Bogotá, la cabildante Rocío Durán cuestionó: “Si no han sido capaces de ejecutar el dinero que ya tienen, ¿por qué ahora quieren comprometer más de cuatro billones con un nuevo cobro? Y mientras tanto la seguridad sigue desbordada”.

Y el también concejal Rolando González[ ]indicó que “resulta contradictorio que, cuando hemos promovido alivios para que cerca de 1.200.000 contribuyentes puedan ponerse al día, en esta versión de la tributaria tienen una nueva carga los predios de estratos 4, 5 y 6”.

Sin embargo, frente a las dudas por un supuesto cobro de retefuente a pagos realizados a través de billeteras digitales a pequeños comerciantes, la secretaria de Hacienda de Bogotá, Ana María Cadena, precisó:

“En Bogotá no vamos a cobrar ICA por el pago con Bre-b ni con ninguna billetera virtual. De hecho, en nuestro acuerdo por una ciudad inteligente eliminamos la retención del ICA que hoy pagan los pequeños comerciantes cuando reciben pagos con tarjeta débito o crédito”.