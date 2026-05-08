Autoridades capturaron en México al presunto coautor material del feminicidio de Valeria Márquez

15 meses han transcurrido tras el escabroso feminicidio de la reconocida creadora de contenido Valeria Máquez, quien fue asesinada a tiros dentro de su propio salón de belleza en Zapopan, Jalisco, México.

Tras el impacto del caso, que quedó registrado en cámara ya que la mujer se encontraba realizando un en vivo en la red social TikTok, millones de internautas se han sumado a un movimiento virtual en el que se han encargado de exigir justicia por el crimen.

Nueva captura en el caso de Valeria Márquez

El sábado la Fiscalía de Jalisco llevó a cabo la detención de Iván Martín N, presunto coautor del feminicidio de Valeria. Según la información suministrada por el secretario de Seguridad Federal, Omar García Harfuch, el presunto responsable es el hijo de Ramón Álvarez Ayala, líder de una facción del Cartel Jalisco Nueva Generación, que fue detenido el jueves pasado.

De acuerdo con las investigaciones, el hombre habría participado antes, durante y después del ataque en el que la víctima perdió la vida. Así mismo, se dio a conocer que la captura se llevó a cabo durante el cateo de una vivienda, al noroeste de Zapopan, en donde se confiscaron armas, celulares e identificaciones.

“Con los delitos de prueba presentados por el Ministerio Público, la autoridad judicial resolvió vincularlo a proceso y fijó un plazo para la investigación complementaria”, aseguró la Fiscalía de Jalisco.

Dentro de los detalles del crimen se dio a conocer que los presuntos responsables habrían utilizado una motocicleta para llegar hasta el lugar de los hechos y un automóvil de color blanco que, al parecer, usaron para escapar de la escena del crimen.

¿Existió un vínculo entre Valeria Márquez y su presunto feminicida?

Dentro de las declaraciones que ofreció Harfuch, durante la más reciente rueda de prensa de la presidenta Claudia Sheinbaum, se informó que la influencer sostuvo una relación sentimental con el hijo de Ramón Álvarez Ayala por lo que, al parecer, la joven de 23 años ya habría sido amenazada antes de que ocurriera el hecho.

Así mismo, el secretario añadió que, al parecer, el presunto feminicida le habría pedido a su padre que cometiera el hecho. Se espera que dicha información sea probada por las autoridades competentes.

Cabe recalcar que la presunta participación del crimen organizado en el feminicidio de Valeria Márquez fue una hipótesis que tomó fuerza a tan solo horas de que se hubiera presentado el suceso. Finalmente, la Fiscalía de Jalisco aseguró que continuarán las investigaciones para esclarecer la totalidad de los hechos.