Yerry Mina no se guardó nada y, con una picante declaración, desafió a Emiliano 'Dibu' Martínez

Yerry Mina, el defensa central que hace parte de la Selección Colombia, tuvo un diálogo con DSports y volvió a acordarse de Emiliano 'Dibu' Martínez.

En las Eliminatorias disputadas en 2021, el zaguero tuvo un fuerte choque con el oriundo de Mar del Plata y el guardameta tuvo que abandonar el terreno de juego del estadio Metropolitano de Barranquilla antes de tiempo.

Además, en la Copa América de 2021, el arquero del Aston Villa provocó a Yerry Mina en la tanda de penales y, finalmente, terminó atajándole el cobro y Argentina clasificó a la final.

Por lo tanto, teniendo en cuenta esas situaciones, el ex Barcelona aseguró que quiere sí o sí volverse a enfrentar con la 'albiceleste' para cruzarse con Emiliano 'Dibu' Martínez.

Así fue como Yerry Mina desafió a Emiliano 'Dibu' Martínez

En una entrevista con el periodista Carlos Villamil, Yerry Mina aseguró que quiere encontrarse pronto en una cancha de fútbol con el 'Dibu'.

"La verdad es que yo, personalmente, quiero encontrármelos y quiero enfrentarme a Argentina", dijo.

"Lo único que yo quiero es enfrentármelo porque en Barranquilla fui arriba con todo, como siempre voy yo, lo choqué, él fue abajo y salió en camilla. Ahí le pedí disculpas por eso, lo que él no hizo cuando yo erré el penal, que bailó y no sé qué más. Pero igualmente yo no me tomo personal esas cosas porque hacen parte del fútbol; yo bailo, de pronto él hace eso, pero sí quisiera enfrentármelo un día y meterle gol", añadió.

Yerry Mina habló de la renovación de Néstor Lorenzo: esto dijo

En su diálogo con DSports, Yerry Mina también manifestó que, desde su punto de vista, la renovación de Néstor Lorenzo fue un acierto.

"A mí me dio mucha felicidad porque venimos en un proceso muy lindo, en el cual él y los muchachos hemos venido creciendo", señaló.

"Es que ahorita al jugar con Colombia tú preguntas por el mundo y ya dicen: 'uy, Colombia'. Eso es lindo porque se está haciendo algo bien. Hemos dado el 100 % por nuestra Selección", concluyó.