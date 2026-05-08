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Reconocida actriz de Rosario Tijeras está bajo la lupa de las autoridades: ¿qué pasó?

Su esposo fue capturado a finales de junio. ¿De qué se le acusa?

Foto: diseñado por ChatGPT.

Noticias RCN

agosto 05 de 2026
11:44 a. m.
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El pasado 30 de julio de 2026, en el Estado de México, la Policía de ese país capturó a Iker Andoni de Gandiaga Morales.

Este hombre es la pareja de Montserrat Ramírez, la reconocida actriz que interpretó a Isabela en la producción de Rosario Tijeras que se emitió en México, y es señalado de, presuntamente, robar y comercializar hidrocarburos de manera ilegal.

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Durante el operativo de las autoridades, también se materializó la captura de una mujer y del hermano de Iker Andoni. Además, de acuerdo con las primeras líneas de investigación, este grupo habría tenido influencia en Ciudad de México y Querétaro.

En medio de esa coyuntura, el periodista mexicano Carlos Jiménez informó que la actriz Montserrat Ramírez será investigada. ¿Cuál es la razón? Descubra los detalles aquí en Noticias RCN.

Esta es la razón por la que las autoridades de México investigarán a Montserrat Ramírez, la actriz de Rosario Tijeras

Según el periodista Carlos Jiménez, las autoridades verificarán las cuentas bancarias de Montserrat Ramírez para descartar que se haya movido dinero ilícito desde ellas.

"Autoridades federales identificaron a la actriz de Rosario Tijeras como esposa del huachicolero Iker Andoni de Gandiaga", expresó el comunicador.

"Indagan sus cuentas y si lo ayudaba a lavar dinero ilícito. La Fiscalía General de México ya detuvo a Iker, a su hermano y a su cuñada", añadió.

Sin embargo, es importante tener en cuenta que, hasta el momento, a la actriz Montserrat Ramírez no se le ha hallado ninguna responsabilidad y, por ende, no ha sido imputada ni tiene una orden de captura.

¿En qué otras producciones ha actuado Montserrat Ramírez?

Aparte de su presencia en Rosario Tijeras, Montserrat Ramírez también ha participado en otras novelas y series reconocidas. Algunas de ellas son:

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