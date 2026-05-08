Querido cantante y actor fue asesinado a disparos: esto se sabe
Fue trasladado de urgencia a un centro médico, pero los especialistas confirmaron su deceso al poco tiempo.
Noticias RCN
08:13 a. m.
El pasado sábado 1 de agosto de 2026, se confirmó el asesinato de un cantante y actor jamaiquino.
Brian Todd Boucher, que era oriundo de Duncan’s Pen, Spanish Town, comenzó a grabar música desde el 2008 y era conocido artísticamente como Ras Ajai, fue víctima de un ataque armado.
Este artista, que inició su camino en la actuación en 2024 al hacer parte de la película 'Bob Marley: One Love', estuvo vinculado a Dutty Rock Productions, el sello musical relacionado con Sean Paul, y colaboró con él en la canción 'Buss a Bubble'.
¿Qué se sabe del asesinato de Brian Todd Boucher, el cantante y actor de Jamaica?
Las autoridades han informado que el crimen de Brian Todd Boucher se perpetró en Waterford Parkway, en la parroquia de Saint Catherine, Jamaica.
El cantante y actor se encontraba reunido con otras personas y un grupo de hombres armados se aproximaron y le dispararon sin mediar palabra.
Brian Todd Boucher, que interpretó a Claudie Massop en la película de Bob Marley, quedó gravemente herido y fue trasladado de urgencia al Spanish Town General Hospital.
Sin embargo, a pesar de los esfuerzos de los especialistas, el artista dejó de tener signos vitales al poco tiempo.
En medio del ataque también resultó herido otro hombre y las autoridades continúan trabajando en las líneas de investigación que les permitan esclarecer el crimen y encontrar a los responsables.
Estas han sido las reacciones tras la muerte de Brian Todd Boucher, el cantante y actor de Jamaica
Desde que se confirmó el asesinato, los seguidores de Brian Todd Boucher han expresado múltiples mensajes de luto y condolencias.
"Pero qué está pasando", "descansa en paz, hermano", "fue uno de mis favoritos en 'Bob Marley: One Love'", "qué triste noticia para el reggae", "lo lamento mucho", "fortaleza para su familia" y "esto realmente duele", han sido algunas de las reacciones en redes sociales.