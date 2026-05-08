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Querido cantante y actor fue asesinado a disparos: esto se sabe

Fue trasladado de urgencia a un centro médico, pero los especialistas confirmaron su deceso al poco tiempo.

Foto: diseñado por ChatGPT.

Noticias RCN

agosto 05 de 2026
08:13 a. m.
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El pasado sábado 1 de agosto de 2026, se confirmó el asesinato de un cantante y actor jamaiquino.

Brian Todd Boucher, que era oriundo de Duncan’s Pen, Spanish Town, comenzó a grabar música desde el 2008 y era conocido artísticamente como Ras Ajai, fue víctima de un ataque armado.

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Este artista, que inició su camino en la actuación en 2024 al hacer parte de la película 'Bob Marley: One Love', estuvo vinculado a Dutty Rock Productions, el sello musical relacionado con Sean Paul, y colaboró con él en la canción 'Buss a Bubble'.

¿Qué se sabe del asesinato de Brian Todd Boucher, el cantante y actor de Jamaica?

Las autoridades han informado que el crimen de Brian Todd Boucher se perpetró en Waterford Parkway, en la parroquia de Saint Catherine, Jamaica.

El cantante y actor se encontraba reunido con otras personas y un grupo de hombres armados se aproximaron y le dispararon sin mediar palabra.

Brian Todd Boucher, que interpretó a Claudie Massop en la película de Bob Marley, quedó gravemente herido y fue trasladado de urgencia al Spanish Town General Hospital.

Sin embargo, a pesar de los esfuerzos de los especialistas, el artista dejó de tener signos vitales al poco tiempo.

En medio del ataque también resultó herido otro hombre y las autoridades continúan trabajando en las líneas de investigación que les permitan esclarecer el crimen y encontrar a los responsables.

Estas han sido las reacciones tras la muerte de Brian Todd Boucher, el cantante y actor de Jamaica

Desde que se confirmó el asesinato, los seguidores de Brian Todd Boucher han expresado múltiples mensajes de luto y condolencias.

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"Pero qué está pasando", "descansa en paz, hermano", "fue uno de mis favoritos en 'Bob Marley: One Love'", "qué triste noticia para el reggae", "lo lamento mucho", "fortaleza para su familia" y "esto realmente duele", han sido algunas de las reacciones en redes sociales.

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