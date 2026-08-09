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Fuerte temblor se sintió en Venezuela hoy 8 de septiembre de 2026: esta fue la magnitud

El movimiento telúrico fue confirmado por el Servicio Geológico Colombiano y superó la magnitud de los 4.0.

Foto: Servicio Geológico Colombiano.

Nicolás Forero

septiembre 08 de 2026
07:15 a. m.
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En la madrugada de este martes 8 de septiembre de 2026, el Servicio Geológico Colombiano reportó un temblor que superó la magnitud de 4.0 en Venezuela.

¿Dónde fue el epicentro? ¿Qué profundidad tuvo este movimiento telúrico? Descubra los detalles completos aquí en Noticias RCN.

Estos son los detalles del fuerte temblor que se sintió en Venezuela hoy 8 de septiembre de 2026

  • 1:49 a.m. (hora de Colombia).

Epicentro: Aroa, Venezuela.

Magnitud: 4.7.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 37 kilómetros de Bolívar (Aroa, Yaracuy), a 55 de Federación (Churuguara, Falcón) y a 65 de San Felipe (Yaracuy).

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Este movimiento telúrico que se presentó en Venezuela tuvo una réplica: ¿de cuánto fue?

De acuerdo con la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas, en Aroa hubo una réplica de magnitud 3.4 sobre las 2:53 de la madrugada de este 8 de septiembre de 2026.

Los detalles completos son los siguientes:

  • 2:53 a.m.

Epicentro: localizado 37 kilómetros al noroeste de Aroa, Estado Yaracuy.

Magnitud: 3.4.

Profundidad: superficial (8.5 kilómetros).

Municipios cercanos: a 37 kilómetros de Bolívar (Aroa, Yaracuy), a 43 de Crespo (Duaca, Lara) y a 44 de Federación (Churuguara, Falcón).

¿Qué han manifestado las autoridades de Venezuela tras estos movimientos telúricos del 8 de septiembre de 2026?

Tras la confirmación de los movimientos telúricos, la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas aclaró que no se presentaron daños estructurales y que, por ende, tampoco hubo víctimas ni ciudadanos afectados.

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Además, la entidad especializada en Venezuela les pidió calma a los ciudadanos y les explicó que las réplicas son normales y se podrían seguir presentando porque se está liberando energía.

De igual manera, se hizo énfasis en que el monitoreo continúa siendo constante en Aroa, Venezuela, y se les ha solicitado a los ciudadanos que adviertan si encuentran fisuras en sus viviendas.

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